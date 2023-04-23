https://ria.ru/20230423/internet-1867236069.html

В Судане практически полностью отключен интернет

В Судане практически полностью отключен интернет - РИА Новости, 23.04.2023

В Судане практически полностью отключен интернет

В Судане наблюдается практически полное отключение интернета на фоне продолжающихся боестолкновений, подключение к сети в стране составляет лишь 2% от обычных... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T22:59

2023-04-23T22:59

2023-04-23T22:59

в мире

судан

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Судане наблюдается практически полное отключение интернета на фоне продолжающихся боестолкновений, подключение к сети в стране составляет лишь 2% от обычных показателей, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867211564.html

судан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, столкновения в хартуме