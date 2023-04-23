В Судане практически полностью отключен интернет
Служба мониторинга: в Судане практически полностью отключен интернет на фоне столкновений
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Судане наблюдается практически полное отключение интернета на фоне продолжающихся боестолкновений, подключение к сети в стране составляет лишь 2% от обычных показателей, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
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"Сетевые данные в режиме реального времени показывают почти полное отключение интернета в Судане, при этом общенациональная связь сейчас составляет 2% от обычных показателей", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте NetBlocks.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.