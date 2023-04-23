https://ria.ru/20230423/intellekt-1867207531.html

Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии

Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии - РИА Новости, 23.04.2023

Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии

Искусственный интеллект (ИИ) угрожает в наибольшей степени демократическим государствам, заявил израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:27

2023-04-23T18:27

2023-04-23T18:28

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технологии

земля

илон маск

искусственный интеллект

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) угрожает в наибольшей степени демократическим государствам, заявил израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари. По его словам, искусственный интеллект представляет собой первую технологию, способную автономно работать, создавать собственные истории и производить уникальный контент, что представляет большую опасность для господства человека на Земле. Поэтому историк подписал открытое письмо, призывающее ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT. В марте американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества. Харари отметил, что искусственный интеллект дает невиданную ранее возможность манипулировать общественным дискурсом. "Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдет в руки искусственного интеллекта, демократии конец", - заявил Харари в интервью британской газете Daily Telegraph. При этом, как отметил Харари, если ИИ попадет в руки правителей тоталитарных режимов, последствия могут быть катастрофичными. "Я не знаю, сможет ли человечество это пережить", - заключил историк. Еще одна потенциальная угроза – это потеря людьми рабочих мест, так как они не будут обладать базовыми навыками, необходимыми для рынка труда будущего, добавил он. "Мы можем дойти до того, что экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными. Это имеет ужасные психологические и политические последствия", - заявил Харари.

https://ria.ru/20230421/neyroseti-1866783827.html

https://ria.ru/20230412/ii-1864735953.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, земля, илон маск, искусственный интеллект