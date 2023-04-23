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Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии - РИА Новости, 23.04.2023
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18:27 23.04.2023 (обновлено: 18:28 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/intellekt-1867207531.html
Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии
Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии - РИА Новости, 23.04.2023
Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии
Искусственный интеллект (ИИ) угрожает в наибольшей степени демократическим государствам, заявил израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:27
2023-04-23T18:28
в мире
технологии
земля
илон маск
искусственный интеллект
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) угрожает в наибольшей степени демократическим государствам, заявил израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари. По его словам, искусственный интеллект представляет собой первую технологию, способную автономно работать, создавать собственные истории и производить уникальный контент, что представляет большую опасность для господства человека на Земле. Поэтому историк подписал открытое письмо, призывающее ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT. В марте американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества. Харари отметил, что искусственный интеллект дает невиданную ранее возможность манипулировать общественным дискурсом. "Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдет в руки искусственного интеллекта, демократии конец", - заявил Харари в интервью британской газете Daily Telegraph. При этом, как отметил Харари, если ИИ попадет в руки правителей тоталитарных режимов, последствия могут быть катастрофичными. "Я не знаю, сможет ли человечество это пережить", - заключил историк. Еще одна потенциальная угроза – это потеря людьми рабочих мест, так как они не будут обладать базовыми навыками, необходимыми для рынка труда будущего, добавил он. "Мы можем дойти до того, что экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными. Это имеет ужасные психологические и политические последствия", - заявил Харари.
https://ria.ru/20230421/neyroseti-1866783827.html
https://ria.ru/20230412/ii-1864735953.html
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в мире, технологии, земля, илон маск, искусственный интеллект
В мире, Технологии, Земля, Илон Маск, Искусственный интеллект
Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии

Историк Харари: искусственный интеллект угрожает в первую очередь демократическим странам

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Германии
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Германии - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) угрожает в наибольшей степени демократическим государствам, заявил израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари.
По его словам, искусственный интеллект представляет собой первую технологию, способную автономно работать, создавать собственные истории и производить уникальный контент, что представляет большую опасность для господства человека на Земле. Поэтому историк подписал открытое письмо, призывающее ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT.
В марте американский бизнесмен Илон Маск вместе с рядом экспертов в области искусственного интеллекта подписал открытое письмо, в котором авторы призвали приостановить разработку ИИ хотя бы на полгода для того, чтобы создать твердые правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, так как последние могут представлять серьезные риски для общества и человечества.
Харари отметил, что искусственный интеллект дает невиданную ранее возможность манипулировать общественным дискурсом.
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"Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдет в руки искусственного интеллекта, демократии конец", - заявил Харари в интервью британской газете Daily Telegraph.
При этом, как отметил Харари, если ИИ попадет в руки правителей тоталитарных режимов, последствия могут быть катастрофичными.
"Я не знаю, сможет ли человечество это пережить", - заключил историк.
Еще одна потенциальная угроза – это потеря людьми рабочих мест, так как они не будут обладать базовыми навыками, необходимыми для рынка труда будущего, добавил он.
"Мы можем дойти до того, что экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными. Это имеет ужасные психологические и политические последствия", - заявил Харари.
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В миреТехнологииЗемляИлон МаскИскусственный интеллект
 
 
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