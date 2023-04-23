https://ria.ru/20230423/grabzh-1867144732.html

ВСУ придумали схему грабежа мирных людей, сообщил очевидец

ВСУ придумали схему грабежа мирных людей, сообщил очевидец - РИА Новости, 23.04.2023

ВСУ придумали схему грабежа мирных людей, сообщил очевидец

Украинские военные разработали схему грабежа имущества мирных жителей, имитируя перестрелки рядом с домами, рассказал РИА Новости представитель российских... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T04:41

2023-04-23T04:41

2023-04-23T09:16

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Украинские военные разработали схему грабежа имущества мирных жителей, имитируя перестрелки рядом с домами, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур и подтвердил эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артемовском Александр Муляр."У мародеров из ВСУ сложилась своего рода традиция грабежей: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирает бытовую технику. Под потоки награбленного в системе ВСУ централизовано выделено специализированное подразделение Укропошты, которое занимается исключительно вывозом чужого имущества из зоны боевых действий по личным адресам военнослужащих ВСУ, занятых в грабежах", — заявил силовик.По его словам, уже отработана методика запугивания собственного мирного населения. При этом участвуют тяжелая техника и танки, добавил он."Для морально-психологического воздействия у жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение: стреляет танк, БМП, имитируется стрелковый бой. Как правило, после начала стрельбы жители убегают из своих домов, после чего их собственность растаскивается военнослужащими ВСУ", — отметил собеседник агентства. Муляр, ставший одним из свидетелей подобных схем, подтвердил, что такое происходило очень часто.Он также сообщил и том, как часто стрельбу начинали около жилых домов, чтобы жители сбежали."Для них было нормально отстреляться в жилом секторе. Если рядом с жильем стреляет танк, с крыши даже шифер слетает. В начале боевых действий жители еще пытались их выгонять, но потом это уже не получалось. У моего соседа жили в хате, выпотрошили весь дом, все шкафы, шифоньеры, вынесли вещи", — уточнил Муляр.По его словам, выносили чаще всего столовое серебро, технику, другие ценные вещи, которые потом отправляли через местное почтовое отделение.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои.На прошлой неделе глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории населенного пункта. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ еще рано.

https://ria.ru/20230422/artemovsk-1867039252.html

https://ria.ru/20230422/artemovsk-1867074017.html

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, вооруженные силы украины