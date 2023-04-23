https://ria.ru/20230423/gosdolg-1867170247.html
Эксперт рассказал об отсутствии диалога Байдена и Маккарти по госдолгу
Эксперт рассказал об отсутствии диалога Байдена и Маккарти по госдолгу - РИА Новости, 23.04.2023
Эксперт рассказал об отсутствии диалога Байдена и Маккарти по госдолгу
Отсутствие диалога между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга — риторика,... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:00
2023-04-23T12:00
2023-04-23T12:00
в мире
сша
кевин маккарти
юрий рогулев
джо байден
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отсутствие диалога между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга — риторика, американская администрация не может допустить дефолт, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ряд высокопоставленных представителей администрации Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта американской экономики из-за отсутствия переговоров по повышению потолка госдолга между главой Белого дома и Маккарти. "Пока что это все риторика к тому, что дефолта не будет. Каждая сторона угрожает, но в реальности его (дефолт — ред.) никто не допустит", — сказал Рогулев. По словам эксперта, в Белом доме стоит вопрос о том, что делать с растущим долгом и на сколько поднимать его потолок. "Об этом постоянно ведутся споры, разговоры. Каждая сторона пытается использовать доступное ей давление. Последний раз нынешняя администрация в лице Джанет Йеллен просила увеличить госдолг чуть ли не в два раза. Обычно не на много повышалась планка, исчерпывалась за один-два года, и в США опять возвращались к этой проблеме. То есть, регулярно конгресс это рассматривал. Сейчас они, видимо, хотят избавиться от госдолга до выборов 2024 года, запросив чуть ли не в двое увеличить планку госдолга. Конечно, тут республиканцы возмутились и заняли соответствующую оборону", — добавил он. Рогулев подчеркнул, что споры между демократами и республиканцами о повышении потолка госдолга — "регулярно повторяющееся действие". "Хотите называйте это драмой. Хотите — комедией. Это происходило неоднократно и не в первый раз. При других администрациях то же самое было. Особенно остро это было при (Бараке - ред.) Обаме", — полагает эксперт.
https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864793242.html
https://ria.ru/20230208/gosdolg-1850447800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кевин маккарти, юрий рогулев, джо байден
В мире, США, Кевин Маккарти, Юрий Рогулев, Джо Байден
Эксперт рассказал об отсутствии диалога Байдена и Маккарти по госдолгу
Эксперт Рогулев рассказал об отсутствии диалога Байдена и Маккарти по потолку госдолга
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отсутствие диалога между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга — риторика, американская администрация не может допустить дефолт, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что ряд высокопоставленных представителей администрации Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта американской экономики из-за отсутствия переговоров по повышению потолка госдолга между главой Белого дома и Маккарти.
МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США
"Пока что это все риторика к тому, что дефолта не будет. Каждая сторона угрожает, но в реальности его (дефолт — ред.) никто не допустит", — сказал Рогулев.
По словам эксперта, в Белом доме стоит вопрос о том, что делать с растущим долгом и на сколько поднимать его потолок.
"Об этом постоянно ведутся споры, разговоры. Каждая сторона пытается использовать доступное ей давление. Последний раз нынешняя администрация в лице Джанет Йеллен
просила увеличить госдолг чуть ли не в два раза. Обычно не на много повышалась планка, исчерпывалась за один-два года, и в США опять возвращались к этой проблеме. То есть, регулярно конгресс это рассматривал. Сейчас они, видимо, хотят избавиться от госдолга до выборов 2024 года, запросив чуть ли не в двое увеличить планку госдолга. Конечно, тут республиканцы возмутились и заняли соответствующую оборону", — добавил он.
Рогулев подчеркнул, что споры между демократами и республиканцами о повышении потолка госдолга — "регулярно повторяющееся действие".
"Хотите называйте это драмой. Хотите — комедией. Это происходило неоднократно и не в первый раз. При других администрациях то же самое было. Особенно остро это было при (Бараке - ред.) Обаме", — полагает эксперт.
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