https://ria.ru/20230423/eltsin-1867171276.html

Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище

Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 23.04.2023

Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище

Память первого президента России Бориса Ельцина почтили в Москве в шестнадцатую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:10

2023-04-23T12:10

2023-04-23T12:10

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москва

борис ельцин

александр музыкантский

сергей филатов

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Память первого президента России Бориса Ельцина почтили в Москве в шестнадцатую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве. Экс-президент был похоронен на Новодевичьем кладбище. В шестнадцатую годовщину смерти бывшего российского лидера его соратники и сотрудники "Ельцин-центра" пришли к могиле и возложили цветы. На мероприятии присутствовали бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов, российский политик и общественник Александр Музыкантский, советская и российская писательница Алла Гербер и другие. "Его роль была прежде всего в том, что он был очень органичный, искренний, очень нелживый, очень последовательный и в своих правильностях, и неправильностях, и в своих взлетах и падениях, но он был органичен, он был абсолютно природен. Там не было никогда никакого плохого театра, не было обмана, не было плохой игры", - поделилась воспоминаниями о Ельцине Гербер в беседе с РИА Новости. По ее словам, первый президент России был разным, как и все "большие" и "мощные" люди. "Когда он говорил, он говорил искренне, он не лгал. Он действительно страдал, он действительно любил Россию, он действительно мучился, он действительно вышел из компартии с трудом, себя отдирал от всего прошлого. Он отдирал от прошлого и не вошел еще в настоящее, и совсем не вошел в будущее. Может, поэтому мы пожинаем сейчас плоды многого из того, что он не сумел понять, не сумел учесть, не сумел предвидеть, но спасибо ему за то, что был", - сказала Гербер. На поминальном мероприятии у могилы Ельцина прозвучали композиции Иоганна Себастьяна Баха в скрипичном исполнении.

https://ria.ru/20230208/klinton-1850439588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, москва, борис ельцин, александр музыкантский, сергей филатов