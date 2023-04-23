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Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 23.04.2023
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12:10 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/eltsin-1867171276.html
Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище
Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 23.04.2023
Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище
Память первого президента России Бориса Ельцина почтили в Москве в шестнадцатую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:10
2023-04-23T12:10
россия
москва
борис ельцин
александр музыкантский
сергей филатов
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Память первого президента России Бориса Ельцина почтили в Москве в шестнадцатую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости. Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве. Экс-президент был похоронен на Новодевичьем кладбище. В шестнадцатую годовщину смерти бывшего российского лидера его соратники и сотрудники "Ельцин-центра" пришли к могиле и возложили цветы. На мероприятии присутствовали бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов, российский политик и общественник Александр Музыкантский, советская и российская писательница Алла Гербер и другие. "Его роль была прежде всего в том, что он был очень органичный, искренний, очень нелживый, очень последовательный и в своих правильностях, и неправильностях, и в своих взлетах и падениях, но он был органичен, он был абсолютно природен. Там не было никогда никакого плохого театра, не было обмана, не было плохой игры", - поделилась воспоминаниями о Ельцине Гербер в беседе с РИА Новости. По ее словам, первый президент России был разным, как и все "большие" и "мощные" люди. "Когда он говорил, он говорил искренне, он не лгал. Он действительно страдал, он действительно любил Россию, он действительно мучился, он действительно вышел из компартии с трудом, себя отдирал от всего прошлого. Он отдирал от прошлого и не вошел еще в настоящее, и совсем не вошел в будущее. Может, поэтому мы пожинаем сейчас плоды многого из того, что он не сумел понять, не сумел учесть, не сумел предвидеть, но спасибо ему за то, что был", - сказала Гербер. На поминальном мероприятии у могилы Ельцина прозвучали композиции Иоганна Себастьяна Баха в скрипичном исполнении.
https://ria.ru/20230208/klinton-1850439588.html
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россия, москва, борис ельцин, александр музыкантский, сергей филатов
Россия, Москва, Борис Ельцин, Александр Музыкантский, Сергей Филатов
Соратники Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище

Соратники Бориса Ельцина почтили его память на Новодевичьем кладбище в Москве

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкМогила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище
Могила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
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Могила первого президента России Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Память первого президента России Бориса Ельцина почтили в Москве в шестнадцатую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.
Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Москве. Экс-президент был похоронен на Новодевичьем кладбище.
В шестнадцатую годовщину смерти бывшего российского лидера его соратники и сотрудники "Ельцин-центра" пришли к могиле и возложили цветы. На мероприятии присутствовали бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов, российский политик и общественник Александр Музыкантский, советская и российская писательница Алла Гербер и другие.
"Его роль была прежде всего в том, что он был очень органичный, искренний, очень нелживый, очень последовательный и в своих правильностях, и неправильностях, и в своих взлетах и падениях, но он был органичен, он был абсолютно природен. Там не было никогда никакого плохого театра, не было обмана, не было плохой игры", - поделилась воспоминаниями о Ельцине Гербер в беседе с РИА Новости.
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По ее словам, первый президент России был разным, как и все "большие" и "мощные" люди.
"Когда он говорил, он говорил искренне, он не лгал. Он действительно страдал, он действительно любил Россию, он действительно мучился, он действительно вышел из компартии с трудом, себя отдирал от всего прошлого. Он отдирал от прошлого и не вошел еще в настоящее, и совсем не вошел в будущее. Может, поэтому мы пожинаем сейчас плоды многого из того, что он не сумел понять, не сумел учесть, не сумел предвидеть, но спасибо ему за то, что был", - сказала Гербер.
На поминальном мероприятии у могилы Ельцина прозвучали композиции Иоганна Себастьяна Баха в скрипичном исполнении.
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