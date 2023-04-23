https://ria.ru/20230423/dvizhenie-1867237633.html

На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов

На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов - РИА Новости, 23.04.2023

На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов

Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T23:14

2023-04-23T23:14

2023-04-23T23:14

грузия

владикавказ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения вводятся с 22.30 23 апреля до особого распоряжения.

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грузия

владикавказ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, владикавказ