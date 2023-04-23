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На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов - РИА Новости, 23.04.2023
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23:14 23.04.2023
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На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов
На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов - РИА Новости, 23.04.2023
На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов
Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T23:14
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грузия
владикавказ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения вводятся с 22.30 23 апреля до особого распоряжения.
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грузия, владикавказ
Грузия, Владикавказ
На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов

На участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды закрыли движение для большегрузов

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка на федеральной трассе
Автомобильная пробка на федеральной трассе - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводятся с 22.30 23 апреля до особого распоряжения.
Астана - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Снег и метель парализовали транспортное движение в Астане
17 апреля, 09:17
 
ГрузияВладикавказ
 
 
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