https://ria.ru/20230423/dvizhenie-1867237633.html
На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов
На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов - РИА Новости, 23.04.2023
На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов
Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T23:14
2023-04-23T23:14
2023-04-23T23:14
грузия
владикавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19005/64/190056443_0:160:2988:1841_1920x0_80_0_0_114404c7093bc411be960db440b12d92.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Движение для большегрузных автомобилей закрыли на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды в Грузии, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения вводятся с 22.30 23 апреля до особого распоряжения.
https://ria.ru/20230417/astana-1865733192.html
грузия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19005/64/190056443_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_1514d2ff1c7696a0e9f6458d6c3d2426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, владикавказ
На участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов
На участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды закрыли движение для большегрузов