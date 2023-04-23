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В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2023
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19:06 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/dtp-1867214137.html
В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина
В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2023
В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина
Один человек погиб, еще один госпитализирован после ДТП с шестью автомобилями на Киевском шоссе в новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичной... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:06
2023-04-23T19:06
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован после ДТП с шестью автомобилями на Киевском шоссе в новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции. По информации ведомства, на 41-м километре Киевского шоссе по направлению в область столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, после столкновения два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент в них врезался автомобиль Honda, после чего столкнулся с другими машинами. "В результате столкновения один мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, второй пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, всего в ДТП механические повреждения получили шесть транспортных средств", - говорится в сообщении. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего По данным столичного дептранса, движение в сторону области затруднено.
https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина

Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на Киевском шоссе в новой Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован после ДТП с шестью автомобилями на Киевском шоссе в новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, на 41-м километре Киевского шоссе по направлению в область столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, после столкновения два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент в них врезался автомобиль Honda, после чего столкнулся с другими машинами.
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"В результате столкновения один мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, второй пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, всего в ДТП механические повреждения получили шесть транспортных средств", - говорится в сообщении.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего
По данным столичного дептранса, движение в сторону области затруднено.
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