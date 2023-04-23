https://ria.ru/20230423/dtp-1867214137.html

В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина

В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина - РИА Новости, 23.04.2023

В новой Москве при столкновении шести автомобилей погиб мужчина

Один человек погиб, еще один госпитализирован после ДТП с шестью автомобилями на Киевском шоссе в новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичной... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:06

2023-04-23T19:06

2023-04-23T19:06

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован после ДТП с шестью автомобилями на Киевском шоссе в новой Москве, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции. По информации ведомства, на 41-м километре Киевского шоссе по направлению в область столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, после столкновения два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент в них врезался автомобиль Honda, после чего столкнулся с другими машинами. "В результате столкновения один мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, второй пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, всего в ДТП механические повреждения получили шесть транспортных средств", - говорится в сообщении. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются все обстоятельства произошедшего По данным столичного дептранса, движение в сторону области затруднено.

https://ria.ru/20230422/proisshestvie-1867048654.html

https://ria.ru/20230414/dtp-1865239581.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия