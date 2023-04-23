https://ria.ru/20230423/dtp-1867158120.html
В Приморье возбудили дело против мужчины, сбежавшего с места ДТП
В Приморье возбудили дело против мужчины, сбежавшего с места ДТП - РИА Новости, 23.04.2023
В Приморье возбудили дело против мужчины, сбежавшего с места ДТП
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который, будучи пьяным, за рулем внедорожника врезался в иномарку с детьми, и двое из них... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:00
2023-04-23T09:00
2023-04-23T09:00
происшествия
россия
дальнегорск
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который, будучи пьяным, за рулем внедорожника врезался в иномарку с детьми, и двое из них погибли, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее в воскресенье полиция сообщила, что в поселке Пластун 33-летний мужчина, не получавший водительских прав, за рулем Toyota Land Cruise врезался в двигавшуюся впереди Toyota Corolla. От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулём был 15-летний подросток, который взял машину родителей без спроса. Он пострадал. Два его пассажира - 14-летние мальчик и девочка - погибли. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, но позже самостоятельно явился в отдел полиции. "В Дальнегорске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина подозревается в преступлении по пунктам а, б, в части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения". Следствие отмечает, что водитель внедорожника был пьян за рулем. Подозреваемый задержан, на месте проведен осмотр, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20230422/avtobus-1867084530.html
россия
дальнегорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дальнегорск, toyota corolla
Происшествия, Россия, Дальнегорск, Toyota Corolla
В Приморье возбудили дело против мужчины, сбежавшего с места ДТП
Следователи возбудили дело против приморца, сбежавшего с места ДТП, в котором погибли дети
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Приморья, который, будучи пьяным, за рулем внедорожника врезался в иномарку с детьми, и двое из них погибли, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в воскресенье полиция сообщила, что в поселке Пластун 33-летний мужчина, не получавший водительских прав, за рулем Toyot
a Land Cruise врезался в двигавшуюся впереди Toyota Corolla. От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулём был 15-летний подросток, который взял машину родителей без спроса. Он пострадал. Два его пассажира - 14-летние мальчик и девочка - погибли. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, но позже самостоятельно явился в отдел полиции.
"В Дальнегорске
возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина подозревается в преступлении по пунктам а, б, в части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".
Следствие отмечает, что водитель внедорожника был пьян за рулем. Подозреваемый задержан, на месте проведен осмотр, допрашиваются свидетели.
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