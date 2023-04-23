https://ria.ru/20230423/dtp-1867145539.html
В ДТП в Приморье погибли двое детей
В ДТП в Приморье погибли двое детей - РИА Новости, 23.04.2023
В ДТП в Приморье погибли двое детей
В ДТП в Приморье погибли двое детей, еще один, находившийся за рулем, пострадал, сообщает краевое УМВД. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T04:48
2023-04-23T04:48
2023-04-23T10:36
происшествия
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. В ДТП в Приморье погибли двое детей, еще один, находившийся за рулем, пострадал, сообщает краевое УМВД. Авария произошла в поселке Пластун. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Land Cruiser, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшейся впереди Toyota Corolla, столкнулся с ней. "После удара легковой автомобиль съехал с проезжей части на обочину и врезался в дерево. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, однако позже самостоятельно явился в отдел полиции. В результате ДТП травмы получил экипаж Toyota Corolla: 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы, 14-летние пассажиры (девочка и мальчик) скончались в больнице", — говорится в сообщении. Водитель Toyota Land Cruiser водительских прав не получал, но к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Toyota Corolla находилась во дворе дома, и подросток взял ключи без ведома родителей. На учете в ПДН он не состоит. Семья благополучная. ДТП произошло в темное время суток на сухом асфальте. Сейчас проводится административное расследование по нескольким статьям. У водителя внедорожника взяли расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения.
https://ria.ru/20230421/shkolniki-1867002292.html
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
В ДТП в Приморье погибли двое детей
МВД: в ДТП в Приморье скончались два ребенка, находившийся за рулем подросток пострадал
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. В ДТП в Приморье погибли двое детей, еще один, находившийся за рулем, пострадал, сообщает краевое УМВД.
Авария произошла в поселке Пластун. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Land Cruiser, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшейся впереди Toyota Corolla, столкнулся с ней.
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"После удара легковой автомобиль съехал с проезжей части на обочину и врезался в дерево. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, однако позже самостоятельно явился в отдел полиции. В результате ДТП травмы получил экипаж Toyota Corolla: 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы, 14-летние пассажиры (девочка и мальчик) скончались в больнице", — говорится в сообщении.
Водитель Toyota Land Cruiser водительских прав не получал, но к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Toyota Corolla находилась во дворе дома, и подросток взял ключи без ведома родителей. На учете в ПДН он не состоит. Семья благополучная.
ДТП произошло в темное время суток на сухом асфальте. Сейчас проводится административное расследование по нескольким статьям. У водителя внедорожника взяли расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения.
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