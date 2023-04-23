Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Приморье погибли двое детей - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 23.04.2023 (обновлено: 10:36 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/dtp-1867145539.html
В ДТП в Приморье погибли двое детей
В ДТП в Приморье погибли двое детей - РИА Новости, 23.04.2023
В ДТП в Приморье погибли двое детей
В ДТП в Приморье погибли двое детей, еще один, находившийся за рулем, пострадал, сообщает краевое УМВД. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T04:48
2023-04-23T10:36
происшествия
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867165935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_efcbcfc5fe6663fdb831b4f49cca8abd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. В ДТП в Приморье погибли двое детей, еще один, находившийся за рулем, пострадал, сообщает краевое УМВД. Авария произошла в поселке Пластун. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Land Cruiser, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшейся впереди Toyota Corolla, столкнулся с ней. "После удара легковой автомобиль съехал с проезжей части на обочину и врезался в дерево. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, однако позже самостоятельно явился в отдел полиции. В результате ДТП травмы получил экипаж Toyota Corolla: 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы, 14-летние пассажиры (девочка и мальчик) скончались в больнице", — говорится в сообщении. Водитель Toyota Land Cruiser водительских прав не получал, но к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Toyota Corolla находилась во дворе дома, и подросток взял ключи без ведома родителей. На учете в ПДН он не состоит. Семья благополучная. ДТП произошло в темное время суток на сухом асфальте. Сейчас проводится административное расследование по нескольким статьям. У водителя внедорожника взяли расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения.
https://ria.ru/20230421/shkolniki-1867002292.html
https://ria.ru/20230421/podrostok-1866784783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867165935_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d91a388bf00bd9a3623ad9f44c0dda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
В ДТП в Приморье погибли двое детей

МВД: в ДТП в Приморье скончались два ребенка, находившийся за рулем подросток пострадал

© Фото : УМВД ПриморьяНа месте ДТП в поселке Пластун Приморского края
На месте ДТП в поселке Пластун Приморского края - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : УМВД Приморья
На месте ДТП в поселке Пластун Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. В ДТП в Приморье погибли двое детей, еще один, находившийся за рулем, пострадал, сообщает краевое УМВД.
Авария произошла в поселке Пластун. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Land Cruiser, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшейся впереди Toyota Corolla, столкнулся с ней.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Приморье дети попали в больницу после распыления баллончика в школе
21 апреля, 20:11
"После удара легковой автомобиль съехал с проезжей части на обочину и врезался в дерево. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, однако позже самостоятельно явился в отдел полиции. В результате ДТП травмы получил экипаж Toyota Corolla: 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы, 14-летние пассажиры (девочка и мальчик) скончались в больнице", — говорится в сообщении.
Водитель Toyota Land Cruiser водительских прав не получал, но к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Toyota Corolla находилась во дворе дома, и подросток взял ключи без ведома родителей. На учете в ПДН он не состоит. Семья благополучная.
ДТП произошло в темное время суток на сухом асфальте. Сейчас проводится административное расследование по нескольким статьям. У водителя внедорожника взяли расширенный анализ крови для выявления состояния опьянения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа
21 апреля, 05:35
 
ПроисшествияАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала