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ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 23.04.2023
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области
Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:07
2023-04-23T05:07
2023-04-23T09:28
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "На Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны", — добавил он. Кроме того, российская авиация сорвала две попытки ротации на этом участке фронта. В результате этих ударов противник понес потери в живой силе и технике, заключил собеседник агентства.
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россия, харьковская область, молчаново
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Молчаново
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области
Минобороны: авиация ВКС России уничтожила две украинские ДРГ в Харьковской области
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"На Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны", — добавил он.
Кроме того, российская авиация сорвала две попытки ротации на этом участке фронта.
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"В населенном пункте Петропавловка огнем из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием ефрейтора Алексея Рещукова уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", — добавил Якимкин.
В результате этих ударов противник понес потери в живой силе и технике, заключил собеседник агентства.
ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений