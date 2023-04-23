Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 23.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.04.2023 (обновлено: 09:28 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/drg-1867146252.html
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 23.04.2023
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области
Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T05:07
2023-04-23T09:28
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
молчаново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "На Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны", — добавил он. Кроме того, российская авиация сорвала две попытки ротации на этом участке фронта. В результате этих ударов противник понес потери в живой силе и технике, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230422/vks-1867076869.html
россия
харьковская область
молчаново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, молчаново
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Молчаново
ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

Минобороны: авиация ВКС России уничтожила две украинские ДРГ в Харьковской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"На Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны", — добавил он.
Кроме того, российская авиация сорвала две попытки ротации на этом участке фронта.
«

"В населенном пункте Петропавловка огнем из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием ефрейтора Алексея Рещукова уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", — добавил Якимкин.

В результате этих ударов противник понес потери в живой силе и технике, заключил собеседник агентства.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений
22 апреля, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьМолчаново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала