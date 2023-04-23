https://ria.ru/20230423/drg-1867146252.html

ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области - РИА Новости, 23.04.2023

ВКС России уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области

Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T05:07

2023-04-23T05:07

2023-04-23T09:28

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

молчаново

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы около Молчаново и Крахмального в Харьковской области, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "На Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны", — добавил он. Кроме того, российская авиация сорвала две попытки ротации на этом участке фронта. В результате этих ударов противник понес потери в живой силе и технике, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230422/vks-1867076869.html

россия

харьковская область

молчаново

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россия, харьковская область, молчаново