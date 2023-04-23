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Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/donetsk-1867187293.html
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:09
2023-04-23T15:09
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/donetsk-1867163097.html
https://ria.ru/20230423/makeevka-1867184238.html
петровский район
донецк
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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