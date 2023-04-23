Украинские войска еще раз обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия на на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.15 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.