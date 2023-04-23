Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЗдание аптеки, поврежденное в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь
Здание аптеки, поврежденное в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.