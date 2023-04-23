https://ria.ru/20230423/donetsk-1867160680.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка ракетами
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка ракетами - РИА Новости, 23.04.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка ракетами
Украинские войска в 09.20 выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T09:33
2023-04-23T09:33
2023-04-23T09:41
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.20 выпустили по Кировскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.20 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Кроме того в 09.10 ведомство зафиксировало обстрел поселка Александровка в Петровском районе Донецка, в ходе которого было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230423/zlost-1867147405.html
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка ракетами
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО