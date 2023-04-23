Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году
Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году
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Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дивидендная доходность российских компаний в 2023 году станет двузначной, пишет газета "Коммерсант".
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"Даже в непростых экономических условиях дивидендная доходность многих российских компаний будет в нынешнем году двузначной. По индексу Московской биржи она уже составляет около 11 процентов", — говорится в статье.
Как отметили эксперты, это заметно выше ставок по депозитам, которые пока остаются на уровне 7,68 процентов годовых. Специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев в конце первого квартала оценивал суммарный объем выплат по дивидендам более чем в 875 миллиардов рублей.
По мнению аналитиков, для долгосрочных вложений физических лиц лучше всего подходят дивидендные фонды за счет их меньшей волатильности. За последние пять лет они принесли инвесторам прибыль в размере 27–35 процентов, отметили эксперты.