https://ria.ru/20230423/dividendy-1867219129.html

Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году

Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году - РИА Новости, 23.04.2023

Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году

Дивидендная доходность российских компаний в 2023 году станет двузначной, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:41

2023-04-23T19:41

2023-04-23T19:44

экономика

россия

московская биржа

бкс мир инвестиций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100327/75/1003277542_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_62c2aaf93324b6d2ac39cd0ec4777ccb.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дивидендная доходность российских компаний в 2023 году станет двузначной, пишет газета "Коммерсант".Как отметили эксперты, это заметно выше ставок по депозитам, которые пока остаются на уровне 7,68 процентов годовых. Специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев в конце первого квартала оценивал суммарный объем выплат по дивидендам более чем в 875 миллиардов рублей.По мнению аналитиков, для долгосрочных вложений физических лиц лучше всего подходят дивидендные фонды за счет их меньшей волатильности. За последние пять лет они принесли инвесторам прибыль в размере 27–35 процентов, отметили эксперты.

https://ria.ru/20230421/eksport-1866928373.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, московская биржа, бкс мир инвестиций