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Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году - РИА Новости, 23.04.2023
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19:41 23.04.2023 (обновлено: 19:44 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/dividendy-1867219129.html
Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году
Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году - РИА Новости, 23.04.2023
Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году
Дивидендная доходность российских компаний в 2023 году станет двузначной, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:41
2023-04-23T19:44
экономика
россия
московская биржа
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дивидендная доходность российских компаний в 2023 году станет двузначной, пишет газета "Коммерсант".Как отметили эксперты, это заметно выше ставок по депозитам, которые пока остаются на уровне 7,68 процентов годовых. Специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев в конце первого квартала оценивал суммарный объем выплат по дивидендам более чем в 875 миллиардов рублей.По мнению аналитиков, для долгосрочных вложений физических лиц лучше всего подходят дивидендные фонды за счет их меньшей волатильности. За последние пять лет они принесли инвесторам прибыль в размере 27–35 процентов, отметили эксперты.
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экономика, россия, московская биржа, бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Московская биржа, БКС Мир инвестиций
Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году

Ъ: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дивидендная доходность российских компаний в 2023 году станет двузначной, пишет газета "Коммерсант".
«
"Даже в непростых экономических условиях дивидендная доходность многих российских компаний будет в нынешнем году двузначной. По индексу Московской биржи она уже составляет около 11 процентов", — говорится в статье.
Как отметили эксперты, это заметно выше ставок по депозитам, которые пока остаются на уровне 7,68 процентов годовых. Специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев в конце первого квартала оценивал суммарный объем выплат по дивидендам более чем в 875 миллиардов рублей.
По мнению аналитиков, для долгосрочных вложений физических лиц лучше всего подходят дивидендные фонды за счет их меньшей волатильности. За последние пять лет они принесли инвесторам прибыль в размере 27–35 процентов, отметили эксперты.
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ЭкономикаРоссияМосковская биржаБКС Мир инвестиций
 
 
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