https://ria.ru/20230423/dinastiya-1867219770.html

Минпросвещения соберет представителей педагогических династий

Минпросвещения соберет представителей педагогических династий - РИА Новости, 23.04.2023

Минпросвещения соберет представителей педагогических династий

Минпросвещения России соберёт представителей старейших педагогических династий на пленарной сессии, на которой они смогут обменяться опытом, сообщила... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T19:48

2023-04-23T19:48

2023-04-23T19:48

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минпросвещения России соберёт представителей старейших педагогических династий на пленарной сессии, на которой они смогут обменяться опытом, сообщила пресс-служба министерства. "Представители старейших педагогических династий России встретятся, чтобы обменяться опытом на Всероссийской сессии педагогических династий. Мероприятие в рамках Года педагога и наставника пройдет в Ульяновском педагогическом университете и станет частью первого Всероссийского съезда народных учителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе Всероссийской пленарной сессии в очном формате примут участие представители восьми династий из Пензенской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Самарской областей и Республики Мордовия, Ульяновскую область представит заместитель директора Центра развития ребенка № 221 Татьяна Шутова, она является представительницей династии Власовых – Шутовых, которая берет начало в 1890 году. Сессия будет частью первого Всероссийского съезда народных учителей, который пройдет с 24 по 25 апреля, главными участниками и почетными гостями Съезда станут 12 педагогов – народных учителей СССР и Российской Федерации из Ульяновска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Рязани, Московской области, Цимлянска Ростовской области, Элисты, Мурома Владимирской области и Благовещенска Амурской области, заключили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор