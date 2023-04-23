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Минпросвещения соберет представителей педагогических династий
Минпросвещения соберет представителей педагогических династий - РИА Новости, 23.04.2023
Минпросвещения соберет представителей педагогических династий
Минпросвещения России соберёт представителей старейших педагогических династий на пленарной сессии, на которой они смогут обменяться опытом, сообщила... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T19:48
2023-04-23T19:48
2023-04-23T19:48
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минпросвещения России соберёт представителей старейших педагогических династий на пленарной сессии, на которой они смогут обменяться опытом, сообщила пресс-служба министерства. "Представители старейших педагогических династий России встретятся, чтобы обменяться опытом на Всероссийской сессии педагогических династий. Мероприятие в рамках Года педагога и наставника пройдет в Ульяновском педагогическом университете и станет частью первого Всероссийского съезда народных учителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе Всероссийской пленарной сессии в очном формате примут участие представители восьми династий из Пензенской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Самарской областей и Республики Мордовия, Ульяновскую область представит заместитель директора Центра развития ребенка № 221 Татьяна Шутова, она является представительницей династии Власовых – Шутовых, которая берет начало в 1890 году. Сессия будет частью первого Всероссийского съезда народных учителей, который пройдет с 24 по 25 апреля, главными участниками и почетными гостями Съезда станут 12 педагогов – народных учителей СССР и Российской Федерации из Ульяновска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Рязани, Московской области, Цимлянска Ростовской области, Элисты, Мурома Владимирской области и Благовещенска Амурской области, заключили в министерстве.
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минпросвещения России соберёт представителей старейших педагогических династий на пленарной сессии, на которой они смогут обменяться опытом, сообщила пресс-служба министерства.
"Представители старейших педагогических династий России встретятся, чтобы обменяться опытом на Всероссийской сессии педагогических династий. Мероприятие в рамках Года педагога и наставника пройдет в Ульяновском педагогическом университете и станет частью первого Всероссийского съезда народных учителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работе Всероссийской пленарной сессии в очном формате примут участие представители восьми династий из Пензенской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Самарской областей и Республики Мордовия, Ульяновскую область представит заместитель директора Центра развития ребенка № 221 Татьяна Шутова, она является представительницей династии Власовых – Шутовых, которая берет начало в 1890 году.
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"В некоторых семьях из поколения в поколение передается любовь и уважение к учительскому труду. Это уникальные педагогические династии, которых по всей стране насчитывается более 500. Истории таких семей должны становиться общеизвестными, быть примером для подрастающего поколения, будущих педагогов", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Сессия будет частью первого Всероссийского съезда народных учителей, который пройдет с 24 по 25 апреля, главными участниками и почетными гостями Съезда станут 12 педагогов – народных учителей СССР и Российской Федерации из Ульяновска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Рязани, Московской области, Цимлянска Ростовской области, Элисты, Мурома Владимирской области и Благовещенска Амурской области, заключили в министерстве.