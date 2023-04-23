https://ria.ru/20230423/deripaska-1867143638.html
Дерипаска предрек судьбу доллара через пять лет
Дерипаска предрек судьбу доллара через пять лет - РИА Новости, 23.04.2023
Дерипаска предрек судьбу доллара через пять лет
Доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет, об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T03:42
2023-04-23T03:42
2023-04-23T15:46
олег дерипаска
в мире
сша
доллар
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет, об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.По его словам, еще пять-семь лет назад гегемония американской валюты в мировых расчетах и финансовых операциях казалась абсолютно незыблемой.Российский миллиардер поделился мнением, что уже через пять лет мир станет более сбалансированным, а расчеты — диверсифицированными. Сперва это может сопровождаться определенными трудностями, "но это уже будет мир без гегемона", резюмировал он.
https://ria.ru/20230420/dollar-1866682830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег дерипаска, в мире, сша, доллар
Олег Дерипаска, В мире, США, Доллар
Дерипаска предрек судьбу доллара через пять лет
Дерипаска считает, что доллар перестанет быть доминирующей валютой через пять лет