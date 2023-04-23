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Британцы резко осадили депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией - РИА Новости, 23.04.2023
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04:30 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/deputat-1867144390.html
Британцы резко осадили депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией
Британцы резко осадили депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией - РИА Новости, 23.04.2023
Британцы резко осадили депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией
Читатели британского издания Telegraph раскритиковали депутата от острова Уайт Боба Сили, призвавшего готовиться к войне с Россией. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T04:30
2023-04-23T04:30
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Telegraph раскритиковали депутата от острова Уайт Боба Сили, призвавшего готовиться к войне с Россией.По его мнению, Москва просчитывает варианты "нападения на Запад" и готовится "атаковать Британию". В качестве аргумента Сили привел некие "российские корабли-шпионы, которые составляют карты ветряных электростанций и ключевых кабелей у британского побережья". В связи с этим он призвал британцев готовиться к грядущему противостоянию с Россией."Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место. Докторская степень по российской военной стратегии? Ума не приложу, как ты ее защитил. Твоя писанина больше тянет на начальную школу. Или ты откровенно глуп, или плохо осведомлен — возможно и то, и другое", — написал Paul Warrener."Ну и шутка. Ты меня и вправду здорово рассмешил", — прокомментировала Mrs J Murphy."Бредятина какая-то! Старина Боб, хлебни чайку, успокой нервишки и пойди поспи малость", — посоветовал Look Ahead."Я иной раз правда не понимаю, где настоящие новости, а где военная пропаганда... что ж, теперь я чувствую ужас: правительство, СМИ и власти этого добивались, да? Будь у меня деньги, я бы бросилась скупать в панике все подряд. К сожалению, я живу от зарплаты до зарплаты, и запастись могу разве что туалетной бумагой и банками с бюджетной печеной фасолью. Ах да, еще могу купить скотча, чтобы заклеить дом от ядерных осадков", — сыронизировала Juliette Pickering.Ранее руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны страна "продержится" лишь пять дней из-за истощенных военных запасов. В свою очередь бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс отметил, что при прямом военном столкновении с Россией, запасы снарядов в британской армии кончатся за один день.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, великобритания, в мире
Россия, Великобритания, В мире
Британцы резко осадили депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией

Читатели Telegraph осудили слова британского депутата Сили о подготовке к войне с Россией

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Читатели британского издания Telegraph раскритиковали депутата от острова Уайт Боба Сили, призвавшего готовиться к войне с Россией.
По его мнению, Москва просчитывает варианты "нападения на Запад" и готовится "атаковать Британию". В качестве аргумента Сили привел некие "российские корабли-шпионы, которые составляют карты ветряных электростанций и ключевых кабелей у британского побережья". В связи с этим он призвал британцев готовиться к грядущему противостоянию с Россией.
"Боб Сили, ты — клоун! Оставайся депутатом, а анализ России предоставь тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам вроде тебя тут не место. Докторская степень по российской военной стратегии? Ума не приложу, как ты ее защитил. Твоя писанина больше тянет на начальную школу. Или ты откровенно глуп, или плохо осведомлен — возможно и то, и другое", — написал Paul Warrener.
"Ну и шутка. Ты меня и вправду здорово рассмешил", — прокомментировала Mrs J Murphy.
"Бредятина какая-то! Старина Боб, хлебни чайку, успокой нервишки и пойди поспи малость", — посоветовал Look Ahead.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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"Я иной раз правда не понимаю, где настоящие новости, а где военная пропаганда... что ж, теперь я чувствую ужас: правительство, СМИ и власти этого добивались, да? Будь у меня деньги, я бы бросилась скупать в панике все подряд. К сожалению, я живу от зарплаты до зарплаты, и запастись могу разве что туалетной бумагой и банками с бюджетной печеной фасолью. Ах да, еще могу купить скотча, чтобы заклеить дом от ядерных осадков", — сыронизировала Juliette Pickering.
«
"Это, пожалуй, самое глупое, что я когда-либо читал", — возмутился mr p blake.
Ранее руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны страна "продержится" лишь пять дней из-за истощенных военных запасов. В свою очередь бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс отметил, что при прямом военном столкновении с Россией, запасы снарядов в британской армии кончатся за один день.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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