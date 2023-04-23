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В России за сутки госпитализировали 487 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.04.2023
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11:08 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/covid-19-1867167543.html
В России за сутки госпитализировали 487 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 487 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.04.2023
В России за сутки госпитализировали 487 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 487 человек с COVID-19, на 49,2% меньше, чем накануне, выздоровело 5 509 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T11:08
2023-04-23T11:08
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 487 человек с COVID-19, на 49,2% меньше, чем накануне, выздоровело 5 509 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 23 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 487 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,2%... Выздоровело за сутки 5 509 человек, или на 25,7% меньше в сравнении с 22 апреля", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 56 регионах, ситуация не изменилась в 16 субъектах страны.Всего в России за сутки выявили почти 6,4 тысячи случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе."Выявлено 6 389 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 487 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 6389 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 487 человек с COVID-19, на 49,2% меньше, чем накануне, выздоровело 5 509 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 23 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 487 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,2%... Выздоровело за сутки 5 509 человек, или на 25,7% меньше в сравнении с 22 апреля", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 13 субъектах, снижение - в 56 регионах, ситуация не изменилась в 16 субъектах страны.
Всего в России за сутки выявили почти 6,4 тысячи случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
"Выявлено 6 389 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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