https://ria.ru/20230423/belgorod-1867183958.html

В Белгородской области отменили режим ЧС, введенный из-за снаряда

В Белгородской области отменили режим ЧС, введенный из-за снаряда - РИА Новости, 23.04.2023

В Белгородской области отменили режим ЧС, введенный из-за снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в субботу в регионе из-за найденного опасного боеприпаса,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T14:28

2023-04-23T14:28

2023-04-23T14:28

происшествия

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

су-34

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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный в субботу в регионе из-за найденного опасного боеприпаса, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства области. В субботу утром губернатор информировал, что из-за обнаруженной авиационной бомбы в непосредственной близости от жилых домов, объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Сотрудниками оперативных служб и саперами Минобороны боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен, жители вернулись в свои дома. "С 12.00 часов 23 апреля 2023 года отменить режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории Белгородской области, введенный постановлением губернатора Белгородской области от 22 апреля 2023 года", - говорится в постановлении. В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.

https://ria.ru/20230422/yama-1867099322.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место обнаружения боеприпаса в Белгороде Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС Сергей Потапов. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием, выделено 90 единиц транспорта. 2023-04-23T14:28 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, су-34