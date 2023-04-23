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Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2023
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02:52 23.04.2023 (обновлено: 07:49 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/bayden-1867142776.html
Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ
Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2023
Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ
Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящей предвыборной гонки, отмечает газета New York... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T02:52
2023-04-23T07:49
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящей предвыборной гонки, отмечает газета New York Times со ссылкой на недавно проведенный опрос AP-NORC. Исследование проводилось 13-17 апреля среди 1230 американцев не моложе 18 лет. По данным опроса, большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они их выдвинут партии на пост президента США, хотя подавляющее большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни его предшественника. "Многие демократы, особенно более молодые, опасаются, что он (Джо Байден. — Прим. ред.) будет слишком стар, чтобы эффективно работать на втором сроке, который он завершит в 86 лет... Президенту также необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и покончить с притворством, что это не имеет значения", — подчеркивает издание. Как отмечается, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью для СМИ, чем большинство его современных предшественников. Отказ от общения с общественностью регулярно вызывает "вопросы о его возрасте и здоровье". По данным газеты, в случае переизбрания действующий глава государства станет старейшим президентом в истории страны. Ранее NYT писала, что сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке к выдвижению президента США Байдена на второй срок, а само объявление может состояться 25 апреля.
https://ria.ru/20230422/ssha-1867029334.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ

NYT: президент США Байден должен открыто говорить о своем здоровье, чтобы его переизбрали

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящей предвыборной гонки, отмечает газета New York Times со ссылкой на недавно проведенный опрос AP-NORC.
Исследование проводилось 13-17 апреля среди 1230 американцев не моложе 18 лет. По данным опроса, большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они их выдвинут партии на пост президента США, хотя подавляющее большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни его предшественника.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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"Многие демократы, особенно более молодые, опасаются, что он (Джо Байден. — Прим. ред.) будет слишком стар, чтобы эффективно работать на втором сроке, который он завершит в 86 лет... Президенту также необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и покончить с притворством, что это не имеет значения", — подчеркивает издание.
Как отмечается, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью для СМИ, чем большинство его современных предшественников. Отказ от общения с общественностью регулярно вызывает "вопросы о его возрасте и здоровье".
«
"Только сочетание эффективности работы и полной откровенности изменит мнение скептически настроенных избирателей", — добавляется в материале.
По данным газеты, в случае переизбрания действующий глава государства станет старейшим президентом в истории страны.
Ранее NYT писала, что сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке к выдвижению президента США Байдена на второй срок, а само объявление может состояться 25 апреля.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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22 апреля, 19:07
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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