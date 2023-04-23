https://ria.ru/20230423/bayden-1867142776.html

Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ

Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2023

Байден должен открыто говорить о своем здоровье для переизбрания, пишут СМИ

Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящей предвыборной гонки, отмечает газета New York... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T02:52

2023-04-23T02:52

2023-04-23T07:49

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен открыто говорить о состоянии своего здоровья с избирателями во время предстоящей предвыборной гонки, отмечает газета New York Times со ссылкой на недавно проведенный опрос AP-NORC. Исследование проводилось 13-17 апреля среди 1230 американцев не моложе 18 лет. По данным опроса, большинство демократов поддержат Джо Байдена, а большинство республиканцев проголосуют за Дональда Трампа, если они их выдвинут партии на пост президента США, хотя подавляющее большинство американцев не хочет видеть в Белом доме ни действующего главу государства, ни его предшественника. "Многие демократы, особенно более молодые, опасаются, что он (Джо Байден. — Прим. ред.) будет слишком стар, чтобы эффективно работать на втором сроке, который он завершит в 86 лет... Президенту также необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и покончить с притворством, что это не имеет значения", — подчеркивает издание. Как отмечается, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью для СМИ, чем большинство его современных предшественников. Отказ от общения с общественностью регулярно вызывает "вопросы о его возрасте и здоровье". По данным газеты, в случае переизбрания действующий глава государства станет старейшим президентом в истории страны. Ранее NYT писала, что сотрудники Белого дома, представители Национального демократического комитета и внешние консультанты усиливают работу по подготовке к выдвижению президента США Байдена на второй срок, а само объявление может состояться 25 апреля.

https://ria.ru/20230422/ssha-1867029334.html

https://ria.ru/20230422/noutbuk-1867115996.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп