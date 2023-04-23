https://ria.ru/20230423/balashov-1867190833.html

В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище

В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище - РИА Новости, 23.04.2023

В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище

Полиция установила причастность двух школьников к повреждению надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T15:42

2023-04-23T15:42

2023-04-23T15:42

происшествия

саратовская область

балашов

балашовский район

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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Полиция установила причастность двух школьников к повреждению надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. По данным полиции, в воскресенье утром сторож кладбища сообщил о повреждении надгробий. "Установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений… В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Администрация Балашовского района в своём телеграм-канале уточняет, что в ночь на воскресенье, накануне православного праздника Красная горка, акт вандализма совершили на старом Ветлянском кладбище. "Злоумышленники осквернили и разрушили более 50 надгробий. Родственники умерших написали заявление в полицию", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230420/karachaevsk-1866754072.html

саратовская область

балашов

балашовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, саратовская область, балашов, балашовский район