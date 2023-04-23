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В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище - РИА Новости, 23.04.2023
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15:42 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/balashov-1867190833.html
В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище
В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище - РИА Новости, 23.04.2023
В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище
Полиция установила причастность двух школьников к повреждению надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T15:42
2023-04-23T15:42
происшествия
саратовская область
балашов
балашовский район
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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Полиция установила причастность двух школьников к повреждению надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. По данным полиции, в воскресенье утром сторож кладбища сообщил о повреждении надгробий. "Установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений… В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Администрация Балашовского района в своём телеграм-канале уточняет, что в ночь на воскресенье, накануне православного праздника Красная горка, акт вандализма совершили на старом Ветлянском кладбище. "Злоумышленники осквернили и разрушили более 50 надгробий. Родственники умерших написали заявление в полицию", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230420/karachaevsk-1866754072.html
саратовская область
балашов
балашовский район
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происшествия, саратовская область, балашов, балашовский район
Происшествия, Саратовская область, Балашов, Балашовский район
В Саратовской области двое школьников разгромили кладбище

Двое школьников осквернили и разрушили надгробия на кладбище в саратовском Балашове

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Полиция установила причастность двух школьников к повреждению надгробий на кладбище в городе Балашов Саратовской области, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.
По данным полиции, в воскресенье утром сторож кладбища сообщил о повреждении надгробий.
"Установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений… В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Администрация Балашовского района в своём телеграм-канале уточняет, что в ночь на воскресенье, накануне православного праздника Красная горка, акт вандализма совершили на старом Ветлянском кладбище. "Злоумышленники осквернили и разрушили более 50 надгробий. Родственники умерших написали заявление в полицию", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСаратовская областьБалашовБалашовский район
 
 
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