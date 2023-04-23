https://ria.ru/20230423/avtorskoe_pravo-1866824851.html

Всемирный день книги и авторского права

Всемирный день книги и авторского права - РИА Новости, 23.04.2023

Всемирный день книги и авторского права

23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T00:41

2023-04-23T00:41

2023-04-23T00:41

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100901/02/1009010230_0:81:1392:864_1920x0_80_0_0_c00bf7b59180a41cc60bbc3e74139b57.jpg

23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). Решение о праздновании дня было принято на Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в Париже в октябре-ноябре 1995 года.Дата 23 апреля выбрана не случайно – в этот день в 1616 году скончались всемирно известные писатели Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.Традиция празднования Дня книги родилась в Каталонии (Испания), где в 1923 году книготорговцы решили устроить грандиозную книжную ярмарку, чтобы почтить память этих писателей. Также в Каталонии есть еще одна традиция – тем, кто купил 23 апреля (в День Святого Георгия) книгу, дарится роза. В средневековье Святой Георгий был провозглашен покровителем Каталонии.В 1996 году Всемирный день книги и авторского права отмечался впервые.В 2023 году тема, выбранная ЮНЕСКО для Всемирного дня книги и авторского права, – "Языки коренных народов". На множестве из почти семи тысяч существующих языков, некоторые из которых исчезают, говорят коренные народы, представляющие большую часть мирового культурного разнообразия. В историческом плане роль книг неоценима, они являются наиболее мощным фактором распространения знаний и наиболее надежным средством их сохранения. Книги способствуют просвещению всех, кто имеет к ним доступ, развивают полноту коллективного осознания культурных традиций в мире и служат источником вдохновения. Книги являются жизненно важными средствами доступа, передачи и продвижения образования, науки, культуры и информации во всем мире.Защищая книги и авторское право, ЮНЕСКО выступает за творчество, разнообразие и равный доступ к знаниям, работая по всем направлениям – от сети "Творческие города литературы" до содействия распространению грамотности и мобильному обучению, открытому доступу к научным знаниям и образовательным ресурсам. При активном участии авторов, издателей, учителей, библиотекарей, государственных и частных учреждений, гуманитарных НПО и СМИ Всемирный день книги и авторского права стал платформой для сплочения миллионов людей во всем мире.Ежегодно 23 апреля во всем мире проходят торжества, посвященные книгам. В этой связи ЮНЕСКО и международные организации, представляющие три основных сектора книжной индустрии – издателей, книготорговцев и библиотеки, ежегодно выбирают Всемирную столицу книги, чтобы через свои инициативы поддержать импульс празднования Дня. Города, объявленные Всемирной столицей книги, обязуются пропагандировать книги и чтение для всех возрастов и групп населения как внутри страны, так и за ее пределами, а также создавать программу мероприятий на год. Первым в 2001 году этот титул получил Мадрид (Испания). Впоследствии мировыми столицами книги становились Александрия (Египет, 2002), Нью-Дели (Индия, 2003), Антверпен (Бельгия, 2004), Монреаль (Канада, 2005), Турин (Италия, 2006), Богота (Колумбия, 2007), Амстердам (Нидерланды, 2008), Бейрут (Ливан, 2009), Любляна (Словения, 2010), Буэнос-Айрес (Аргентина, 2011), Ереван (Армения, 2012), Бангкок (Таиланд, 2013), Порт-Харкорт (Нигерия, 2014), Инчхон (Южная Корея, 2015), Вроцлав (Польша, 2016), Конакри (Гвинея, 2017), Афины (Греция, 2018), Шарджа (ОАЭ, 2019), Куала-Лумпур (Малайзия, 2020), Тбилиси (Грузия, 2021), Гвадалахара (Мексика, 2022).В 2023 году Всемирной столицей книги названа Аккра (Гана). В 2024 году Всемирной столицей книги станет Страсбург (Франция).Во Всемирный день книг и авторского права традиционно проводятся книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков литературы и множество других культурно-развлекательных мероприятий. Согласно исследованию компании Global English Editing (2020), Индия читает больше, чем любая другая страна. За ней следуют Таиланд и Китай. Печатные книги по-прежнему приносят больший доход, чем электронные или аудиокниги. При этом продажи бумажных книг упали из-за пандемии коронавируса. Романы – любимый жанр, причем треть всех художественных книг массового рынка – это любовные романы. 35% населения мира стало читать больше из-за пандемии. В России, по данным издательства "Эксмо-АСТ", в 2020 году читали 66,6% граждан, в 2021 году их число снизилось до 58,6%. Одна из самых активных читающих групп – молодежь до 26 лет. В настоящее время в России в тренде все русское и аутентичное, в обществе растут патриотические настроения. При этом, по данным Российского книжного союза, 2020 год показал, что даже в условиях изоляции и карантинных мер, несмотря на вынужденное закрытие библиотек, театров, книжных магазинов, отмечен рост интереса россиян к книге и чтению. Россияне 5-13 лет по читающим детям этого возраста занимают первое место в мире.В рамках опроса о чтении, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ, 2022), 92% опрошенных россиян ответили, что читают книги. Чаще других не читают 25-34-летние (13%). Чтение связано с уровнем образования: если среди имеющих высшее образование 4% не читают книг, то со средним образованием таковых уже 13%, а с неполным средним – 27%. Читатели из Северо-Западного федерального округа не только читают больше, чем респонденты из других округов (95%), но и чаще других читают для саморазвития (77%). Они предпочитают художественную литературу (69%), книги по специальности (40%), научно-популярные (37%), книги по искусству (11%) и больше всех читают в транспорте (17%). Ежегодно в России проводится Всероссийский конкурс "Самый читающий регион". Области, края и республики страны представляют на конкурс наиболее значимые проекты в сфере литературы и поддержки чтения. В 2022 году победителем конкурса и Литературным флагманом России стала Новосибирская область с программой "Век сибирской литературы".В России ежегодно проводится множество книжных ярмарок и других мероприятий.2-5 сентября 2022 года в Москве в Гостином дворе прошла 35-я Московская международная книжная ярмарка. Уже третий год она проходит в гибридном формате – ее мероприятия онлайн и офлайн посетило более 1,5 миллиона человек. В Гостиный двор и на другие офлайн площадки города пришли более 30 тысяч человек. Свои книги представили 300 издательств из 28 российских регионов. В программе ярмарки приняли участие представители 21 страны, состоялось 344 мероприятия, которые проходили на 11 площадках: презентации книг, встречи с авторами, лекции, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, в том числе более 50 мероприятий деловой программы для авторов, иллюстраторов, издателей, профессионалов других творческих индустрий.В 2023 году очередная Московская международная книжная ярмарка пройдет с 30 августа по 3 сентября в Гостином дворе. 17-19 февраля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел "Книжный маяк Петербурга. Музыка смыслов". Масштабный культурный проект собрал российских писателей, журналистов, музыкантов, мыслителей, поэтов, предпринимателей и деятелей культуры. Состоялись 146 мероприятий. В фестивале приняли участие 25 библиотек из 16 районов города. "Книжный маяк" охватил 11 регионов РФ, мероприятия фестиваля прошли в Москве, Ульяновске, Красноярске, Улан-Удэ, Иркутске, Волгограде, Владивостоке, Омске, Череповце, Саянске, Выборге, а также в деревне Вартемяги (Ленинградская область). 6-9 апреля 2023 года в Москве в Гостином дворе прошла Международная ярмарка интеллектуальной литературы "Non/fiction Весна". 30 ноября – 3 декабря 2023 года там же состоится Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№25.4 мая 2023 года в Москве к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) состоятся "Русские чтения Победы". В Музее Победы прозвучат строки из произведений отечественных авторов военных лет, писателей-фронтовиков и современников. Также будет дан старт акции "Книга – фронту!" по сбору произведений для участников специальной военной операции. Эта инициатива продолжит традиции времен войны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки