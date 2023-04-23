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Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию - РИА Новости, 23.04.2023
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00:49 23.04.2023 (обновлено: 01:03 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/argentina-1867139375.html
Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию
Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию - РИА Новости, 23.04.2023
Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию
Буэнос-Айрес объявил ряд международных тендеров в атомной сфере, они могут быть интересны России, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T00:49
2023-04-23T01:03
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
дмитрий феоктистов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Буэнос-Айрес объявил ряд международных тендеров в атомной сфере, они могут быть интересны России, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Буквально на этой неделе аргентинцы объявили два международных тендера. Один на модернизацию АЭС "Атуча I" и второй - на сооружение хранилища для отработанного ядерного топлива. Последний проект оценивается в несколько сотен миллионов долларов", - сказал он. Также посол предположил, что эти проекты могли бы быть интересны и перспективны для России, "прежде всего с учётом колоссального международного опыта в этой сфере у "Росатома".
https://ria.ru/20230421/aktsiya-1867027885.html
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
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россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию

Посол России Феоктистов: "Росатом" может быть заинтересован в сотрудничестве с Аргентиной

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Буэнос-Айрес объявил ряд международных тендеров в атомной сфере, они могут быть интересны России, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Буквально на этой неделе аргентинцы объявили два международных тендера. Один на модернизацию АЭС "Атуча I" и второй - на сооружение хранилища для отработанного ядерного топлива. Последний проект оценивается в несколько сотен миллионов долларов", - сказал он.
Также посол предположил, что эти проекты могли бы быть интересны и перспективны для России, "прежде всего с учётом колоссального международного опыта в этой сфере у "Росатома".
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РоссияАргентинаБуэнос-Айрес (город)Дмитрий ФеоктистовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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