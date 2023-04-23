https://ria.ru/20230423/argentina-1867139375.html

Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию

Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию - РИА Новости, 23.04.2023

Аргентина объявила тендеры в атомной сфере, которые заинтересуют Россию

Буэнос-Айрес объявил ряд международных тендеров в атомной сфере, они могут быть интересны России, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T00:49

2023-04-23T00:49

2023-04-23T01:03

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

дмитрий феоктистов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 апр - РИА Новости. Буэнос-Айрес объявил ряд международных тендеров в атомной сфере, они могут быть интересны России, сообщил журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Буквально на этой неделе аргентинцы объявили два международных тендера. Один на модернизацию АЭС "Атуча I" и второй - на сооружение хранилища для отработанного ядерного топлива. Последний проект оценивается в несколько сотен миллионов долларов", - сказал он. Также посол предположил, что эти проекты могли бы быть интересны и перспективны для России, "прежде всего с учётом колоссального международного опыта в этой сфере у "Росатома".

https://ria.ru/20230421/aktsiya-1867027885.html

россия

аргентина

буэнос-айрес (город)

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россия, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"