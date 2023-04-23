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Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины

Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины - РИА Новости, 23.04.2023

Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины

Распространение слухов о готовящемся наступлении украинских сил — попытка принять желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T16:56

2023-04-23T16:56

2023-04-23T17:39

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британская разведывательная служба mi6

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Распространение слухов о готовящемся наступлении украинских сил — попытка принять желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Запад и Украина добиваются эмоционального эффекта от громких заявлений о контрнаступлении, однако сам факт крупной операции ВСУ следует ставить под сомнение."Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать, они испугаются, и это приведет к кризису в Москве. Это магическое мышление, это действительно совершенно не соответствует действительности, но я думаю, что у них есть ощущение, что если авторитетный человек скажет "мы собираемся провести самое большое наступление со времен второй мировой войны", то это напугает российские войска. Конечно, это чушь!" — заявил Крук.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже есть у Украины, не позволит ВСУ его провести.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230423/krym-1867172622.html

https://ria.ru/20230423/okruzhenie-1867141346.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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