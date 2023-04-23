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Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины - РИА Новости, 23.04.2023
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16:56 23.04.2023 (обновлено: 17:39 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/agent-1867197557.html
Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины
Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины - РИА Новости, 23.04.2023
Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины
Распространение слухов о готовящемся наступлении украинских сил — попытка принять желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T16:56
2023-04-23T17:39
в мире
украина
россия
москва
денис шмыгаль
дмитрий песков
британская разведывательная служба mi6
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Распространение слухов о готовящемся наступлении украинских сил — попытка принять желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Запад и Украина добиваются эмоционального эффекта от громких заявлений о контрнаступлении, однако сам факт крупной операции ВСУ следует ставить под сомнение."Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать, они испугаются, и это приведет к кризису в Москве. Это магическое мышление, это действительно совершенно не соответствует действительности, но я думаю, что у них есть ощущение, что если авторитетный человек скажет "мы собираемся провести самое большое наступление со времен второй мировой войны", то это напугает российские войска. Конечно, это чушь!" — заявил Крук.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже есть у Украины, не позволит ВСУ его провести.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230423/krym-1867172622.html
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в мире, украина, россия, москва, денис шмыгаль, дмитрий песков, британская разведывательная служба mi6, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Москва, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Британская разведывательная служба MI6, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины

Бывший агент британской разведки MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Распространение слухов о готовящемся наступлении украинских сил — попытка принять желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, Запад и Украина добиваются эмоционального эффекта от громких заявлений о контрнаступлении, однако сам факт крупной операции ВСУ следует ставить под сомнение.
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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"Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать, они испугаются, и это приведет к кризису в Москве. Это магическое мышление, это действительно совершенно не соответствует действительности, но я думаю, что у них есть ощущение, что если авторитетный человек скажет "мы собираемся провести самое большое наступление со времен второй мировой войны", то это напугает российские войска. Конечно, это чушь!" — заявил Крук.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже есть у Украины, не позволит ВСУ его провести.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
"Готовьтесь к худшему". Украину и Запад предупредили о риске окружения ВСУ
Вчера, 01:30
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДенис ШмыгальДмитрий ПесковБританская разведывательная служба MI6Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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