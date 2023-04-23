Экс-сотрудник MI6 рассказал, что скрывается за "контрнаступлением" Украины
Бывший агент британской разведки MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Распространение слухов о готовящемся наступлении украинских сил — попытка принять желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, Запад и Украина добиваются эмоционального эффекта от громких заявлений о контрнаступлении, однако сам факт крупной операции ВСУ следует ставить под сомнение.
"Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать, они испугаются, и это приведет к кризису в Москве. Это магическое мышление, это действительно совершенно не соответствует действительности, но я думаю, что у них есть ощущение, что если авторитетный человек скажет "мы собираемся провести самое большое наступление со времен второй мировой войны", то это напугает российские войска. Конечно, это чушь!" — заявил Крук.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. По данным попавших в Сеть секретных документов Пентагона, количество западных танков и другого вооружения, которое уже есть у Украины, не позволит ВСУ его провести.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Москва не сомневается в прямой или косвенной вовлеченности США и их партнеров в нынешний конфликт. Ранее он также отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.