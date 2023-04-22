https://ria.ru/20230422/zemletryasenie-1867034839.html
На Камчатке произошли три землетрясения
На Камчатке произошли три землетрясения - РИА Новости, 22.04.2023
На Камчатке произошли три землетрясения
У берегов Камчатки зафиксировали три подземных толчка, максимальная магнитуда достигла 5,0, сообщается на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:02
2023-04-22T04:02
2023-04-22T07:27
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 апр — РИА Новости. У берегов Камчатки зафиксировали три подземных толчка, максимальная магнитуда достигла 5,0, сообщается на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН. Самое сильное землетрясение произошло в 3.22 по местному времени (18.22 пятницы мск). Его очаг залегал в 69 километрах от Петропавловска-Камчатского.Второй толчок, магнитудой 4,3, случился в 5.13 (20.13 пятницы мск). Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 235 километрах от регионального центра. Третье землетрясение, магнитудой 4,2, зафиксировали в 10.07 (1.07 мск) в 199 километрах от столицы края. "Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", — отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.Там также уточнили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки магнитудой 3,0.
https://ria.ru/20230419/zemletryasenie-1866482787.html
https://ria.ru/20230419/postradavshie-1866457313.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошли три землетрясения
Геофизическая служба РАН по Камчатке: в субботу на полуострове произошли три землетрясения