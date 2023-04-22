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"Шансов нет". Зеленскому сообщили плохие новости - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867132799.html
"Шансов нет". Зеленскому сообщили плохие новости
"Шансов нет". Зеленскому сообщили плохие новости - РИА Новости, 22.04.2023
"Шансов нет". Зеленскому сообщили плохие новости
Провал весеннего контрнаступления украинских сил может обернуться свержением президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:47
2023-04-22T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Провал весеннего контрнаступления украинских сил может обернуться свержением президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление", — отметил он.По мнению Соскина, все показатели указывают на то, что ВСУ вряд ли удастся это сделать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов. Такая ситуация сложилась из-за того, что западных поставок оказалось недостаточно для противостояния российским силам, пояснил спикер."Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону", — заявил он.Ситуация на театре военных действий только ухудшается, а возможностей у Киева для совершения удара нет, подытожил Соскин.
https://ria.ru/20230422/vsu-1867126618.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Шансов нет". Зеленскому сообщили плохие новости

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не удержит народ после провала контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Провал весеннего контрнаступления украинских сил может обернуться свержением президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление", — отметил он.
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По мнению Соскина, все показатели указывают на то, что ВСУ вряд ли удастся это сделать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов. Такая ситуация сложилась из-за того, что западных поставок оказалось недостаточно для противостояния российским силам, пояснил спикер.
"Я считаю, что у Зеленского нет шансов прорвать оборону", — заявил он.
Ситуация на театре военных действий только ухудшается, а возможностей у Киева для совершения удара нет, подытожил Соскин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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