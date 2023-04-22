https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867058272.html

Требование Зеленского к ВСУ шокировало немцев

Требование Зеленского к ВСУ шокировало немцев - РИА Новости, 22.04.2023

Требование Зеленского к ВСУ шокировало немцев

Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший главной задачей ВСУ возвращение территорий, вызвал критику со стороны читателей немецкого издания Die Welt."Если РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T10:55

2023-04-22T10:55

2023-04-22T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший главной задачей ВСУ возвращение территорий, вызвал критику со стороны читателей немецкого издания Die Welt."Если контрнаступление, которое Зеленский рекламирует уже несколько месяцев, окажется неудачным, это будет концом Украины. Тогда, однако, на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры", — написал один из комментаторов. "Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели", — поддержал другой. "Быстрое мирное соглашение было бы важнее. Запад не может позволить себе тратить все свои ресурсы на Украину", — отметил третий. "Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, - это то, какие приоритеты ему ставит Запад", — поделился мнением еще один пользователь. "Если русским удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет концом контрнаступления Зеленского", — заключил читатель. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.

https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины