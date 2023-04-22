Требование Зеленского к ВСУ шокировало немцев
Читатели Die Welt раскритиковали требование Зеленского к ВСУ вернуть территории
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, назвавший главной задачей ВСУ возвращение территорий, вызвал критику со стороны читателей немецкого издания Die Welt.
"Если контрнаступление, которое Зеленский рекламирует уже несколько месяцев, окажется неудачным, это будет концом Украины. Тогда, однако, на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры", — написал один из комментаторов.
"Если контрнаступление, которое Зеленский рекламирует уже несколько месяцев, окажется неудачным, это будет концом Украины. Тогда, однако, на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры", — написал один из комментаторов.
"Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели", — поддержал другой.
"Быстрое мирное соглашение было бы важнее. Запад не может позволить себе тратить все свои ресурсы на Украину", — отметил третий.
"Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, - это то, какие приоритеты ему ставит Запад", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если русским удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет концом контрнаступления Зеленского", — заключил читатель.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.
"Быстрое мирное соглашение было бы важнее. Запад не может позволить себе тратить все свои ресурсы на Украину", — отметил третий.
"Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, - это то, какие приоритеты ему ставит Запад", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если русским удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет концом контрнаступления Зеленского", — заключил читатель.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Запад "подталкивает" Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева.