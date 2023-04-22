https://ria.ru/20230422/zakhvat-1867066104.html

В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ

В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ - РИА Новости, 22.04.2023

В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ

Раскольники из Православной церкви Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Покровский храм в селе Требухов Киевской области, РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:19

2023-04-22T12:19

2023-04-22T13:04

религия

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украина

украинская православная церковь

вооруженные силы украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Покровский храм в селе Требухов Киевской области, сообщается на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. "Совершать акт рейдерства активистам ПЦУ помогали лица, одетые в военную форму", — говорится в публикации. Прихожане пытались помешать захватчикам, а полиция при этом бездействовала, добавили в УПЦ. "Дети и женщины общины УПЦ под защитой немногих мужчин сплотились в трапезной, где сегодня было совершено богослужение. Впрочем, сейчас помещение трапезной также пытаются захватить. Кроме того, агрессивные сторонники ПЦУ вместе с лицами в военной форме совершают попытку захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети", — сообщается на сайте.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230421/lavra-1866872449.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киевская область, украина, украинская православная церковь, вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц