https://ria.ru/20230422/zakhvat-1867066104.html
В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ
В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ - РИА Новости, 22.04.2023
В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ
Раскольники из Православной церкви Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Покровский храм в селе Требухов Киевской области, РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:19
2023-04-22T12:19
2023-04-22T13:04
религия
киевская область
украина
украинская православная церковь
вооруженные силы украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Покровский храм в селе Требухов Киевской области, сообщается на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. "Совершать акт рейдерства активистам ПЦУ помогали лица, одетые в военную форму", — говорится в публикации. Прихожане пытались помешать захватчикам, а полиция при этом бездействовала, добавили в УПЦ. "Дети и женщины общины УПЦ под защитой немногих мужчин сплотились в трапезной, где сегодня было совершено богослужение. Впрочем, сейчас помещение трапезной также пытаются захватить. Кроме того, агрессивные сторонники ПЦУ вместе с лицами в военной форме совершают попытку захвата дома священника, в котором находятся малолетние дети", — сообщается на сайте.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ria.ru/20230421/lavra-1866872449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, украинская православная церковь, вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц
Религия, Киевская область, Украина, Украинская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В Киевской области раскольники захватили храм УПЦ
Раскольники захватили храм канонической УПЦ в селе Требухов под Киевом