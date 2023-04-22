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ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/zaes-1867075847.html
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов
Украинские войска продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:06
2023-04-22T14:06
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, во время одной из последних атак беспилотников, которая произошла не так давно, ударной волной выбило окна турбинного зала четвертого энергоблока. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20230421/aes-1866992805.html
https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html
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энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов

Рогов: ВСУ продолжают использовать беспилотники для атак на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС", - сказал РИА Новости Рогов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Гендиректор МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС
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По его словам, во время одной из последних атак беспилотников, которая произошла не так давно, ударной волной выбило окна турбинного зала четвертого энергоблока.
«
"Режим Зеленского продолжает заниматься ядерным терроризмом. Сегодня российские военнослужащие являются единственной гарантией обеспечения безопасности и защиты атомной станции. Именно потому запорожцы и все неравнодушные люди за свой счёт стараются обеспечить охрану станции максимальным количеством антидроновых ружей, чтобы повысить эффективность противодействия БПЛА", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВладимир РоговЗапорожская областьРоссия
 
 
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