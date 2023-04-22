https://ria.ru/20230422/zaes-1867075847.html
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов
Украинские войска продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:06
2023-04-22T14:06
2023-04-22T14:06
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
владимир рогов
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, во время одной из последних атак беспилотников, которая произошла не так давно, ударной волной выбило окна турбинного зала четвертого энергоблока. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20230421/aes-1866992805.html
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия
ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов
Рогов: ВСУ продолжают использовать беспилотники для атак на Запорожскую АЭС