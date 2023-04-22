https://ria.ru/20230422/zaes-1867075847.html

ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов

ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 22.04.2023

ВСУ продолжает использовать дроны для атак на ЗАЭС, заявил Рогов

Украинские войска продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:06

2023-04-22T14:06

2023-04-22T14:06

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

владимир рогов

запорожская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861505583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5080fdeb09b2012ac4941da26148e52e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Украинские войска продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ продолжают использовать ударные беспилотники для атаки на Запорожскую АЭС", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, во время одной из последних атак беспилотников, которая произошла не так давно, ударной волной выбило окна турбинного зала четвертого энергоблока. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20230421/aes-1866992805.html

https://ria.ru/20230420/ultimatum-1866468711.html

энергодар

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область, россия