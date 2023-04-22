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Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль - РИА Новости, 22.04.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:47 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/yugra-1867063121.html
Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль
Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль - РИА Новости, 22.04.2023
Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила организовать в регионе творческий фестиваль для детей с особенностями... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:47
2023-04-22T11:47
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийск
наталья комарова
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила организовать в регионе творческий фестиваль для детей с особенностями развития. В пятницу Комарова провела прямой эфир "Обратная связь: исполнение решений". Вопросы были собраны модераторами из различных источников: личные сообщения в аккаунтах главы региона в социальных сетях, комментарии под анонсами, в сообществах в соцсетях, "тепловая карта" Центра управления регионом, данные муниципальных Центров управления. В ходе прямого эфира поступил вопрос от жительницы Югры о работе властей региона над развитием талантов у особенных детей. Исполняющий обязанности директора департамента культуры Югры Владимир Фризен отметил, что все учреждения культуры автономного округа на постоянной основе реализуют творческие мероприятия для детей, в том числе с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья. По его словам, в 2022 году в Ханты-Мансийске открылись две инклюзивные творческие лаборатории. Помимо этого, в Концертно-театральном центре "Югра-Классик" с 2016 года реализуется проект "Fashion-концерт", где на одну сцену выходят профессиональные модели, молодые люди и дети с особенностями развития. В общей сложности, уточнил Фризен, в культурно-досуговых учреждениях работает около 149 лабораторий и творческих студий, в которых занимаются более 2,5 тысяч детей, в том числе ребята с ограниченными возможностями. "Это, конечно, большая польза и платформа возможностей для ребенка с особенностями развития, для его родных и близких. Но я прошу нас всех никогда не забывать о том, что такого рода отношения в обществе – это, прежде всего, уровень развития общества, каждого из нас. На этом простом основании нужно подумать о каких-то публичных акциях, участниками которых будут талантливые дети. Может быть, какой-то фестиваль, чтобы вся Югра как минимум, а может, и Россия, может быть, и мир дали оценку. Мне кажется, что это было бы в плюс. Пусть департамент культуры подумает, как максимально открыть эти возможности и эти площадки для всех", - отметила Комарова. Глава региона подчеркнула необходимость максимальной доступности информации о возможностях творческого развития особенных детей и поручила департаменту культуры соответствующим образом дополнить официальный сайт ведомства.
https://ria.ru/20230412/festival-1864700539.html
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россия, ханты-мансийск, наталья комарова, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова, Югра
Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль

Губернатор Югры Комарова предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила организовать в регионе творческий фестиваль для детей с особенностями развития.
В пятницу Комарова провела прямой эфир "Обратная связь: исполнение решений". Вопросы были собраны модераторами из различных источников: личные сообщения в аккаунтах главы региона в социальных сетях, комментарии под анонсами, в сообществах в соцсетях, "тепловая карта" Центра управления регионом, данные муниципальных Центров управления.
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В ходе прямого эфира поступил вопрос от жительницы Югры о работе властей региона над развитием талантов у особенных детей. Исполняющий обязанности директора департамента культуры Югры Владимир Фризен отметил, что все учреждения культуры автономного округа на постоянной основе реализуют творческие мероприятия для детей, в том числе с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья.
По его словам, в 2022 году в Ханты-Мансийске открылись две инклюзивные творческие лаборатории. Помимо этого, в Концертно-театральном центре "Югра-Классик" с 2016 года реализуется проект "Fashion-концерт", где на одну сцену выходят профессиональные модели, молодые люди и дети с особенностями развития.
В общей сложности, уточнил Фризен, в культурно-досуговых учреждениях работает около 149 лабораторий и творческих студий, в которых занимаются более 2,5 тысяч детей, в том числе ребята с ограниченными возможностями.
"Это, конечно, большая польза и платформа возможностей для ребенка с особенностями развития, для его родных и близких. Но я прошу нас всех никогда не забывать о том, что такого рода отношения в обществе – это, прежде всего, уровень развития общества, каждого из нас. На этом простом основании нужно подумать о каких-то публичных акциях, участниками которых будут талантливые дети. Может быть, какой-то фестиваль, чтобы вся Югра как минимум, а может, и Россия, может быть, и мир дали оценку. Мне кажется, что это было бы в плюс. Пусть департамент культуры подумает, как максимально открыть эти возможности и эти площадки для всех", - отметила Комарова.
Глава региона подчеркнула необходимость максимальной доступности информации о возможностях творческого развития особенных детей и поручила департаменту культуры соответствующим образом дополнить официальный сайт ведомства.
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