https://ria.ru/20230422/yugra-1867063121.html

Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль

Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль - РИА Новости, 22.04.2023

Глава Югры предложила организовать в регионе инклюзивный детский фестиваль

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила организовать в регионе творческий фестиваль для детей с особенностями... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:47

2023-04-22T11:47

2023-04-22T11:47

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийск

наталья комарова

югра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:34:2974:1706_1920x0_80_0_0_a6beb343435d64d3edeec595d270f850.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова предложила организовать в регионе творческий фестиваль для детей с особенностями развития. В пятницу Комарова провела прямой эфир "Обратная связь: исполнение решений". Вопросы были собраны модераторами из различных источников: личные сообщения в аккаунтах главы региона в социальных сетях, комментарии под анонсами, в сообществах в соцсетях, "тепловая карта" Центра управления регионом, данные муниципальных Центров управления. В ходе прямого эфира поступил вопрос от жительницы Югры о работе властей региона над развитием талантов у особенных детей. Исполняющий обязанности директора департамента культуры Югры Владимир Фризен отметил, что все учреждения культуры автономного округа на постоянной основе реализуют творческие мероприятия для детей, в том числе с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья. По его словам, в 2022 году в Ханты-Мансийске открылись две инклюзивные творческие лаборатории. Помимо этого, в Концертно-театральном центре "Югра-Классик" с 2016 года реализуется проект "Fashion-концерт", где на одну сцену выходят профессиональные модели, молодые люди и дети с особенностями развития. В общей сложности, уточнил Фризен, в культурно-досуговых учреждениях работает около 149 лабораторий и творческих студий, в которых занимаются более 2,5 тысяч детей, в том числе ребята с ограниченными возможностями. "Это, конечно, большая польза и платформа возможностей для ребенка с особенностями развития, для его родных и близких. Но я прошу нас всех никогда не забывать о том, что такого рода отношения в обществе – это, прежде всего, уровень развития общества, каждого из нас. На этом простом основании нужно подумать о каких-то публичных акциях, участниками которых будут талантливые дети. Может быть, какой-то фестиваль, чтобы вся Югра как минимум, а может, и Россия, может быть, и мир дали оценку. Мне кажется, что это было бы в плюс. Пусть департамент культуры подумает, как максимально открыть эти возможности и эти площадки для всех", - отметила Комарова. Глава региона подчеркнула необходимость максимальной доступности информации о возможностях творческого развития особенных детей и поручила департаменту культуры соответствующим образом дополнить официальный сайт ведомства.

https://ria.ru/20230412/festival-1864700539.html

https://ria.ru/20230412/festival-1864693393.html

россия

ханты-мансийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ханты-мансийск, наталья комарова, югра