https://ria.ru/20230422/yama-1867099322.html

В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы

В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы - РИА Новости, 22.04.2023

В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы

После извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной 5 метров, сообщил РИА Новости начальник Белгородского управления ГО и ЧС Николай Лебедев. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:04

2023-04-22T17:04

2023-04-22T17:29

происшествия

россия

белгород

су-34

николай лебедев

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. После извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной 5 метров, сообщил РИА Новости начальник Белгородского управления ГО и ЧС Николай Лебедев. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое. Около 15 часов глава области сообщил, что снаряд вывезли и власти организовали вывоз людей обратно в квартиры. ⠀"Сначала будут устранять повреждения коммуникаций, потом приступят к засыпанию этой ямы… Она глубиной пять метров, радиусом, ориентировочно, 2-3 метра" - сказал Лебедев. Он добавил, что потом восстановят пешеходную дорогу, которая там была, "вернут все как было". Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, оцепление осталось только возле ямы, под охраной нескольких полицейских. Люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры. В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.

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Яма после извлечения бомбы рядом с жилым домом в Белгороде После извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной 5 метров, радиусом, ориентировочно, 2-3 метра. 2023-04-22T17:04 true PT0M31S

Место обнаружения боеприпаса в Белгороде Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС Сергей Потапов. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием, выделено 90 единиц транспорта. 2023-04-22T17:04 true PT0M21S

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происшествия, россия, белгород, су-34, николай лебедев, вячеслав гладков