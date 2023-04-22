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В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы - РИА Новости, 22.04.2023
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17:04 22.04.2023 (обновлено: 17:29 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/yama-1867099322.html
В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы
В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы - РИА Новости, 22.04.2023
В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы
После извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной 5 метров, сообщил РИА Новости начальник Белгородского управления ГО и ЧС Николай Лебедев. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:04
2023-04-22T17:29
происшествия
россия
белгород
су-34
николай лебедев
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. После извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной 5 метров, сообщил РИА Новости начальник Белгородского управления ГО и ЧС Николай Лебедев. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое. Около 15 часов глава области сообщил, что снаряд вывезли и власти организовали вывоз людей обратно в квартиры. ⠀"Сначала будут устранять повреждения коммуникаций, потом приступят к засыпанию этой ямы… Она глубиной пять метров, радиусом, ориентировочно, 2-3 метра" - сказал Лебедев. Он добавил, что потом восстановят пешеходную дорогу, которая там была, "вернут все как было". Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, оцепление осталось только возле ямы, под охраной нескольких полицейских. Люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры. В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.
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россия
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Яма после извлечения бомбы рядом с жилым домом в Белгороде
После извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной 5 метров, радиусом, ориентировочно, 2-3 метра.
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Место обнаружения боеприпаса в Белгороде
Найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС Сергей Потапов. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием, выделено 90 единиц транспорта.
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происшествия, россия, белгород, су-34, николай лебедев, вячеслав гладков
Происшествия, Россия, Белгород, Су-34, Николай Лебедев, Вячеслав Гладков
В Белгороде показали яму, оставшуюся после извлечения бомбы

В Белгороде после извлечения бомбы осталась яма глубиной в пять метров

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. После извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной 5 метров, сообщил РИА Новости начальник Белгородского управления ГО и ЧС Николай Лебедев.
Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. Людей будут вывозить в пункты временного размещения, где есть все необходимое. Около 15 часов глава области сообщил, что снаряд вывезли и власти организовали вывоз людей обратно в квартиры.
⠀"Сначала будут устранять повреждения коммуникаций, потом приступят к засыпанию этой ямы… Она глубиной пять метров, радиусом, ориентировочно, 2-3 метра" - сказал Лебедев.
Он добавил, что потом восстановят пешеходную дорогу, которая там была, "вернут все как было".
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, оцепление осталось только возле ямы, под охраной нескольких полицейских. Люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры.
В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.
Последствия взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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21 апреля, 12:19
 
ПроисшествияРоссияБелгородСу-34Николай ЛебедевВячеслав Гладков
 
 
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