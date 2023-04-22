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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прогремели несколько взрывов, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T22:14

2023-04-22T22:14

2023-04-22T22:41

специальная военная операция на украине

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укрэнерго

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россия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, пишет издание "Страна.ua". "В Харькове взрывы", — говорится в публикации. Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявил Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты на территории России.Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что прямой ущерб энергосистеме страны оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.

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в мире, харьков, вооруженные силы рф, владимир путин, укрэнерго, украина, россия