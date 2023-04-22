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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремели несколько взрывов, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:14
2023-04-22T22:14
2023-04-22T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы рф
владимир путин
укрэнерго
украина
россия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, пишет издание "Страна.ua". "В Харькове взрывы", — говорится в публикации. Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявил Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты на территории России.Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что прямой ущерб энергосистеме страны оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Укрэнерго, Украина, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Страна.ua сообщило о взрывах в Харькове