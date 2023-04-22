https://ria.ru/20230422/vsu-1867126618.html
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами - РИА Новости, 22.04.2023
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами
Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления россиян, как это делали нацисты в 1941 году, заявил бывший заместитель... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:04
2023-04-22T21:04
2023-04-22T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сергей кривонос
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:414:2742:1956_1920x0_80_0_0_603fa8b282cecdf6bb507bbf2b4f0ff8.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления россиян, как это делали нацисты в 1941 году, заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире украинского "5 канала"."Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример "Линии Сталина", которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах", — сказал он.Он отметил, что российская армия значительно превосходит украинскую по способности строить укрепления на местности. По словам генерала, такое положение объясняется тем, что Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, в то время как киевские власти игнорировали это.
https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:212:2448:2048_1920x0_80_0_0_4b3c27d63ed202e66b4ff89204808983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами
Генерал ВСУ Кривонос посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России