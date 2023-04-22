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"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 22.04.2023 (обновлено: 21:38 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/vsu-1867126618.html
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами - РИА Новости, 22.04.2023
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами
Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления россиян, как это делали нацисты в 1941 году, заявил бывший заместитель... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:04
2023-04-22T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
москва
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления россиян, как это делали нацисты в 1941 году, заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире украинского "5 канала"."Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример "Линии Сталина", которая в 1941 году не сработала, &lt;…&gt; и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. &lt;…&gt; Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах", — сказал он.Он отметил, что российская армия значительно превосходит украинскую по способности строить укрепления на местности. По словам генерала, такое положение объясняется тем, что Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, в то время как киевские власти игнорировали это.
https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html
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в мире, москва, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами

Генерал ВСУ Кривонос посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления россиян, как это делали нацисты в 1941 году, заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире украинского "5 канала".
"Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример "Линии Сталина", которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах", — сказал он.
Он отметил, что российская армия значительно превосходит украинскую по способности строить укрепления на местности. По словам генерала, такое положение объясняется тем, что Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, в то время как киевские власти игнорировали это.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
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