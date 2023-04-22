https://ria.ru/20230422/vsu-1867126618.html

"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами

"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами - РИА Новости, 22.04.2023

"Как немцы шли". Украинский генерал поддержал ВСУ, сравнив их с нацистами

Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления россиян, как это делали нацисты в 1941 году, заявил бывший заместитель... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T21:04

2023-04-22T21:04

2023-04-22T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

москва

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинским войскам следует наступать в тех местах, где нет массового скопления россиян, как это делали нацисты в 1941 году, заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос в эфире украинского "5 канала"."Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример "Линии Сталина", которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах", — сказал он.Он отметил, что российская армия значительно превосходит украинскую по способности строить укрепления на местности. По словам генерала, такое положение объясняется тем, что Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, в то время как киевские власти игнорировали это.

https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html

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в мире, москва, сергей кривонос, вооруженные силы украины