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В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России
В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России - РИА Новости, 22.04.2023
В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России
В Запорожской области бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, рассказал РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:20
2023-04-22T14:20
2023-04-22T17:13
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. В Запорожской области бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, рассказал РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии. При этом киевские власти осознают пророссийские взгляды жителей подконтрольной им части Запорожской области и перебрасывают туда военных из западных регионов Украины, добавил Рогов.
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html
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в мире, запорожская область, россия, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Рогов
В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России
Рогов: в Запорожской области участились массовые переходы ВСУ на сторону России