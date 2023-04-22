https://ria.ru/20230422/voennye-1867077665.html

В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России

В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России - РИА Новости, 22.04.2023

В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России

В Запорожской области бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, рассказал РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:20

2023-04-22T14:20

2023-04-22T17:13

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. В Запорожской области бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, рассказал РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии. При этом киевские власти осознают пророссийские взгляды жителей подконтрольной им части Запорожской области и перебрасывают туда военных из западных регионов Украины, добавил Рогов.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html

запорожская область

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в мире, запорожская область, россия, украина, владимир рогов