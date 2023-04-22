https://ria.ru/20230422/vks-1867076869.html

ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений

ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений - РИА Новости, 22.04.2023

ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений

ВКС России за минувшие сутки нанесли огневое поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:14

2023-04-22T14:14

2023-04-22T14:14

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки нанесли огневое поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230422/artemovsk-1867074017.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность