https://ria.ru/20230422/vks-1867076869.html
ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений
ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений - РИА Новости, 22.04.2023
ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений
ВКС России за минувшие сутки нанесли огневое поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:14
2023-04-22T14:14
2023-04-22T14:14
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки нанесли огневое поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 411 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230422/artemovsk-1867074017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений
ВКС России за сутки нанесли огневое поражение 97 украинским артиллерийским подразделениям