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Москвичей ждет самый теплый день апреля - РИА Новости, 22.04.2023
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03:25 22.04.2023 (обновлено: 03:33 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/vilfand-1867034158.html
Москвичей ждет самый теплый день апреля
Москвичей ждет самый теплый день апреля - РИА Новости, 22.04.2023
Москвичей ждет самый теплый день апреля
Самым теплым днем месяца в Москве станет понедельник, 24 апреля, столбик термометра поднимется до 22 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T03:25
2023-04-22T03:33
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Самым теплым днем месяца в Москве станет понедельник, 24 апреля, столбик термометра поднимется до 22 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов, это минимальные значения, а дневные — 20-22. Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы", — отметил Вильфанд. По его словам, такой температурный режим практически соответствует последней неделе мая.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичей ждет самый теплый день апреля

Вильфанд: понедельник станет самым теплым днем апреля в Москве, ожидается 22 градуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы
Девушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка гуляет в сквере Фрунзенского района Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Самым теплым днем месяца в Москве станет понедельник, 24 апреля, столбик термометра поднимется до 22 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов, это минимальные значения, а дневные — 20-22. Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы", — отметил Вильфанд.
По его словам, такой температурный режим практически соответствует последней неделе мая.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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