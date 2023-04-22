https://ria.ru/20230422/vilfand-1867034158.html

Москвичей ждет самый теплый день апреля

Москвичей ждет самый теплый день апреля - РИА Новости, 22.04.2023

Москвичей ждет самый теплый день апреля

Самым теплым днем месяца в Москве станет понедельник, 24 апреля, столбик термометра поднимется до 22 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T03:25

2023-04-22T03:25

2023-04-22T03:33

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Самым теплым днем месяца в Москве станет понедельник, 24 апреля, столбик термометра поднимется до 22 градусов, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов, это минимальные значения, а дневные — 20-22. Такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы", — отметил Вильфанд. По его словам, такой температурный режим практически соответствует последней неделе мая.

https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр