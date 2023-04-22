Сербия планирует закупить на Западе вертолеты Ми-35, заявил Вучич
Вучич: Сербия планирует закупить на Западе вертолеты Ми-35 российского производства
Вертолет Ми-35М. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе крупнейшего смотра вооружений заявил, что власти страны планируют закупить на Западе несколько вертолетов российского производства Ми-35.
Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. Он приурочен к Дню Армии Сербии, почетным гостем мероприятий стал премьер Венгрии Виктор Орбан, который утром провел встречу с главой сербского государства. На показе также присутствует президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, члены сербского правительства. В смотре участвуют свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники импортного и сербского производства. По словам президента Александра Вучича, "народ увидит свою армию и будет гордиться силой".
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"Вы видели сегодня множество вертолетов, которые летели одновременно, в какой-то момент их было много - как мух в воздухе. А к нам еще только будут поступать вертолеты западного производства, уверен, что от западных стран сможем получить и вертолетов восточного производства - Ми-35, с этим угрожающим звуком, который вы могли слышать, исключительные, так называемые "летающие танки", "вертолеты-крепости", которые для нас имеют величайшее значение", - заявил Вучич после осмотра вооружений.
Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти.
Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.-0-