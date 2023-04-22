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Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере" - РИА Новости, 22.04.2023
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:39
2023-04-22T16:39
2023-04-22T20:46
специальная военная операция на украине
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, летом Песков обратился к нему за советом, так как его сын собрался в зону спецоперации и "отговаривать его было бесполезно"."Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы <...> Его поставили членом расчета на "Урагане". На "Урагане" он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала", — говорит Пригожин на аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой. Он добавил, что сын пресс-секретаря президента "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html
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россия, евгений пригожин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, В мире
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: сын Пескова служил в составе группы под другой фамилией
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале
основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
По его словам, летом Песков обратился к нему за советом, так как его сын собрался в зону спецоперации и "отговаривать его было бесполезно".
"Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы <...> Его поставили членом расчета на "Урагане". На "Урагане" он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала", — говорит Пригожин на аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой.
Он добавил, что сын пресс-секретаря президента "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
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