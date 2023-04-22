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Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере" - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 22.04.2023 (обновлено: 20:46 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/vagner-1867095123.html
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере" - РИА Новости, 22.04.2023
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:39
2023-04-22T20:46
специальная военная операция на украине
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, летом Песков обратился к нему за советом, так как его сын собрался в зону спецоперации и "отговаривать его было бесполезно"."Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы &lt;...&gt; Его поставили членом расчета на "Урагане". На "Урагане" он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала", — говорит Пригожин на аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой. Он добавил, что сын пресс-секретаря президента "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
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россия, евгений пригожин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, В мире
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: сын Пескова служил в составе группы под другой фамилией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
По его словам, летом Песков обратился к нему за советом, так как его сын собрался в зону спецоперации и "отговаривать его было бесполезно".
"Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы <...> Его поставили членом расчета на "Урагане". На "Урагане" он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала", — говорит Пригожин на аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой.
Он добавил, что сын пресс-секретаря президента "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ПригожинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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