https://ria.ru/20230422/vagner-1867095123.html

Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"

Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере" - РИА Новости, 22.04.2023

Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:39

2023-04-22T16:39

2023-04-22T20:46

специальная военная операция на украине

россия

евгений пригожин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете "Урагана", рассказал в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, летом Песков обратился к нему за советом, так как его сын собрался в зону спецоперации и "отговаривать его было бесполезно"."Я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы <...> Его поставили членом расчета на "Урагане". На "Урагане" он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала", — говорит Пригожин на аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой. Он добавил, что сын пресс-секретаря президента "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

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россия, евгений пригожин, дмитрий песков, в мире