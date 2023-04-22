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ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 22.04.2023 (обновлено: 09:02 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/vagner-1867038424.html
ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера"
ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 22.04.2023
ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера"
При отступлении в Артемовске украинские военнослужащие бросают большое количество оружия и боеприпасов, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:05
2023-04-22T09:02
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
донецкая народная республика
евгений пригожин
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АРТЕМОВСК, 22 апр — РИА Новости. При отступлении в Артемовске украинские военнослужащие бросают большое количество оружия и боеприпасов, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Попадается разное вооружение &lt;…&gt; Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях. Боекомплекты оставляют. Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает", — рассказал он. Кроме того, добавил собеседник агентства, на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой — множество различных шевронов, ножи со свастикой."Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то", — сказал боец, демонстрируя найденный украинский нож.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ пока рано.По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают ВДВ и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866903146.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
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Зарубежные автоматы, пулеметы и винтовки – бойцы "Вагнера" о трофейном оружии
Зарубежные автоматы, пулеметы и винтовки – бойцы "Вагнера" о трофейном оружии
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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин
ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера"

Боец группы "Вагнер": ВСУ в Артемовске бросают много оружия и боеприпасов при отступлении

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 22 апр — РИА Новости. При отступлении в Артемовске украинские военнослужащие бросают большое количество оружия и боеприпасов, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
"Попадается разное вооружение <…> Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях. Боекомплекты оставляют. Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает", — рассказал он.
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Кроме того, добавил собеседник агентства, на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой — множество различных шевронов, ножи со свастикой.
"Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то", — сказал боец, демонстрируя найденный украинский нож.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ пока рано.
По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают ВДВ и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕвгений Пригожин
 
 
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