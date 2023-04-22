https://ria.ru/20230422/vagner-1867038424.html

ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера"

ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 22.04.2023

ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске, заявил боец "Вагнера"

При отступлении в Артемовске украинские военнослужащие бросают большое количество оружия и боеприпасов, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:05

2023-04-22T06:05

2023-04-22T09:02

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

донецкая народная республика

евгений пригожин

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АРТЕМОВСК, 22 апр — РИА Новости. При отступлении в Артемовске украинские военнослужащие бросают большое количество оружия и боеприпасов, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер". "Попадается разное вооружение <…> Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях. Боекомплекты оставляют. Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает", — рассказал он. Кроме того, добавил собеседник агентства, на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой — множество различных шевронов, ножи со свастикой."Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то", — сказал боец, демонстрируя найденный украинский нож.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже много месяцев за город идут ожесточенные бои. На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска. Сейчас, по его словам, город находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ пока рано.По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают активно уничтожать противника в западной части Артемовска. Поддержку им оказывают ВДВ и артиллерия Южной группировки войск, которые пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и перебросить резервы.

https://ria.ru/20230421/artemovsk-1866903146.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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Зарубежные автоматы, пулеметы и винтовки – бойцы "Вагнера" о трофейном оружии Зарубежные автоматы, пулеметы и винтовки – бойцы "Вагнера" о трофейном оружии 2023-04-22T06:05 true PT2M22S

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артемовск, украина, донецкая народная республика, евгений пригожин