Тейшейра начал "сливать" документы Пентагона в феврале 2022 года, пишут СМИ
NYT: в феврале 2022 Тейшейра начал выкладывать документы в чат с 600 участниками
© Фото : US Air National Guard Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра
© Фото : US Air National Guard
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра в феврале 2022 года начал "сливать" секретные документы Пентагона на сервер в Discord, которым пользовались около 600 человек, сообщает газета New York Times.
Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
"В феврале 2022 года... пользователь, характеристики которого соответствуют характеристикам... Тейшейры, начал публиковать секретные разведданные... в ранее неизвестной чат-группе в Discord... В чат-группе состояли около 600 членов", - говорится в сообщении издания. Этот пользователь публиковал данные агентства нацбезопасности, ЦРУ и других разведагентств, отмечая, что у него был доступ к информации от коллег США, в частности, из управления правительственной связи Великобритании.
Отмечается, что впервые Тейшейра "слил" секретную информацию в этой группе менее чем за 48 часов до начала спецоперации России на Украине. Тогда он заявил о готовящемся конфликте. По информации газеты, он прекратил публиковать данные в этой группе в марте 2023 года.