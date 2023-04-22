https://ria.ru/20230422/urugvay-1867035879.html

На территории посольства России в Уругвае почтили память советских воинов

На территории посольства России в Уругвае почтили память советских воинов - РИА Новости, 22.04.2023

На территории посольства России в Уругвае почтили память советских воинов

Небольшой яблоневый сад посадили на территории российского посольства в Уругвае в память о советских людях, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T04:57

2023-04-22T04:57

2023-04-22T04:57

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МОНТЕВИДЕО, 22 апр - РИА Новости. Небольшой яблоневый сад посадили на территории российского посольства в Уругвае в память о советских людях, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Сад памяти" приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. Ее главная цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция впервые была проведена в 2020 году. Тогда более 300 тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. "Сад памяти" поддержал и президент РФ Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. "Это память о наших людях, это историческая правда, которую мы должны передавать нашим детям, внукам, новым поколениям, чтобы эта правда всегда оставалась в наших душах и сердцах", - сказал РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев. "Эта акция перешагнула за границы нашей страны, она проводится в целом ряде зарубежных государств. За четыре года в этой акции приняли участие порядка 5 миллионов человек в разных странах мира и было посажено 5 миллионов деревьев. Сегодня мы посадили пять яблоневых саженцев, которые будут означать наш скромный вклад в это большое международное движение", - отметил Будаев. В мероприятии приняли участие соотечественники, представители дипломатического корпуса в Монтевидео, включая дипломатов Никарагуа, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, ученики школы при посольстве РФ в Уругвае, представители мэрии Монтевидео, политических и социальных организаций Уругвая. "Надеемся, что эти деревца хорошо здесь привьются, будут расти крепкими, сильными, мощными, символизируя нашу дань памяти 27 миллионам жизни советских людей, которые мы потеряли во время ВОВ", - сказал Будаев.

https://ria.ru/20230413/sazhentsy-1864974598.html

https://ria.ru/20230226/urugvay-1854371789.html

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уругвай

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в мире, россия, уругвай, монтевидео (город), владимир путин