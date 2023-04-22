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Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
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17:14 22.04.2023 (обновлено: 17:18 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867101100.html
Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ
Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ
Украинские войска из-за дефицита зенитных боеприпасов могут потерять контроль над небом, уступив преимущество России, пишет британская газета Times со ссылкой... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:14
2023-04-22T17:18
утечка материалов пентагона
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска из-за дефицита зенитных боеприпасов могут потерять контроль над небом, уступив преимущество России, пишет британская газета Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные американские документы. Газета New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона сообщала в пятницу, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу операции.
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утечка материалов пентагона, в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, нато
Утечка материалов Пентагона, В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, НАТО
Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ

Times: Киев может потерять контроль под небом в следующем месяце из-за дефицита припасов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинский истребитель
Украинский истребитель - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Украинский истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска из-за дефицита зенитных боеприпасов могут потерять контроль над небом, уступив преимущество России, пишет британская газета Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные американские документы.
Газета New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона сообщала в пятницу, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу операции.
«
"Сверхсекретные документы Пентагона... выявили слабые места в украинской армии и вызвали тревогу. Они показали, среди прочего, что Украине настолько не хватает зенитных боеприпасов, что она может потерять контроль над своим небом, уступив России, уже в следующем месяце", - пишет Times.
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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