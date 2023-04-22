https://ria.ru/20230422/ukraina-1867101100.html

Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ

Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023

Киев может потерять контроль над небом уже в следующем месяце, пишут СМИ

Украинские войска из-за дефицита зенитных боеприпасов могут потерять контроль над небом, уступив преимущество России, пишет британская газета Times со ссылкой... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:14

2023-04-22T17:14

2023-04-22T17:18

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска из-за дефицита зенитных боеприпасов могут потерять контроль над небом, уступив преимущество России, пишет британская газета Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные американские документы. Газета New York Times со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона сообщала в пятницу, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а следующие поставки вряд ли успеют прибыть к началу операции.

https://ria.ru/20230422/utechka-1867034494.html

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утечка материалов пентагона, в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, нато