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"Будет стыдно". Слова Борреля об Украине обескуражили пользователей Сети
"Будет стыдно". Слова Борреля об Украине обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 22.04.2023
"Будет стыдно". Слова Борреля об Украине обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля после заявления о том, что Европа продолжает работать с партнерами для обеспечения победы РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:47
2023-04-22T15:47
2023-04-22T16:09
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жозеп боррель
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специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля после заявления о том, что Европа продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины. "Украина не победит, так что смиритесь с этим. Начните говорить о мире, а не разжигать конфликт", — написал один из комментаторов."Господин Боррель, мне кажется, вы ошиблись с названием должности, вы думаете, что вы генеральный секретарь НАТО", — отметил другой. "Вы должны работать на мир, а не на эскалацию конфликта", — добавил третий. "После таких заявлений вы все еще называете себя дипломатом?" — задал вопрос еще один пользователь. "Вам будет стыдно, и так уже весь мир знает и видит ваше лицемерие", — подытожили в комментариях.Глава дипломатии ЕС Боррель в Twitter написал, что более 16 000 украинских солдат уже прошли обучение, а боеприпасов и ракет поставлено на сумму более 600 миллионов евро.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867058272.html
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в мире, украина, европа, россия, жозеп боррель, евросоюз, владимир путин, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, НАТО
"Будет стыдно". Слова Борреля об Украине обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили главу дипломатии ЕС Борреля после заявления о победе Украины
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля после заявления о том, что Европа продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины.
"Украина не победит, так что смиритесь с этим. Начните говорить о мире, а не разжигать конфликт", — написал один из комментаторов.
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"Господин Боррель, мне кажется, вы ошиблись с названием должности, вы думаете, что вы генеральный секретарь НАТО", — отметил другой.
"Вы должны работать на мир, а не на эскалацию конфликта", — добавил третий.
"После таких заявлений вы все еще называете себя дипломатом?" — задал вопрос еще один пользователь.
"Вам будет стыдно, и так уже весь мир знает и видит ваше лицемерие", — подытожили в комментариях.
Глава дипломатии ЕС Боррель в Twitter написал, что более 16 000 украинских солдат уже прошли обучение, а боеприпасов и ракет поставлено на сумму более 600 миллионов евро.
Как подчеркивал Владимир Путин
, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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