https://ria.ru/20230422/ukraina-1867088267.html

"Будет стыдно". Слова Борреля об Украине обескуражили пользователей Сети

"Будет стыдно". Слова Борреля об Украине обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 22.04.2023

"Будет стыдно". Слова Борреля об Украине обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля после заявления о том, что Европа продолжает работать с партнерами для обеспечения победы РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:47

2023-04-22T15:47

2023-04-22T16:09

в мире

украина

европа

россия

жозеп боррель

евросоюз

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля после заявления о том, что Европа продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины. "Украина не победит, так что смиритесь с этим. Начните говорить о мире, а не разжигать конфликт", — написал один из комментаторов."Господин Боррель, мне кажется, вы ошиблись с названием должности, вы думаете, что вы генеральный секретарь НАТО", — отметил другой. "Вы должны работать на мир, а не на эскалацию конфликта", — добавил третий. "После таких заявлений вы все еще называете себя дипломатом?" — задал вопрос еще один пользователь. "Вам будет стыдно, и так уже весь мир знает и видит ваше лицемерие", — подытожили в комментариях.Глава дипломатии ЕС Боррель в Twitter написал, что более 16 000 украинских солдат уже прошли обучение, а боеприпасов и ракет поставлено на сумму более 600 миллионов евро.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867058272.html

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867067901.html

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в мире, украина, европа, россия, жозеп боррель, евросоюз, владимир путин, нато