https://ria.ru/20230422/ukraina-1867077444.html

На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу

На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу - РИА Новости, 22.04.2023

На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу

Два украинца возрастом 20 и 21 год, пытались выехать за границу, притворившись несовершеннолетними подростками 13 и 15 лет, сообщили в Госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:19

2023-04-22T14:19

2023-04-22T14:19

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закарпатская область

венгрия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два украинца возрастом 20 и 21 год, пытались выехать за границу, притворившись несовершеннолетними подростками 13 и 15 лет, сообщили в Госпогранслужбе Украины. "Чтобы пересечь границу, 20 и 21-летние мужчины выдавали себя за детей 13 и 15 лет", - говорится в материале на сайте погранслужбы. Отмечается, что парни пытались пересечь границу с Венгрией в Закарпатской области Украины, для чего заручились поддержкой 52-летнего местного жителя, имевшего при себе фальшивые документы, якобы предоставленные родителями "мальчишек", и соответствующие свидетельства о рождении. Госпогранслужба публикует фотографии парней. Сообщается, что им грозит административная ответственность, а их сообщникам - уголовная, как организаторам незаконного пересечения границы. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее парламент страны продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230421/rada-1866792779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, закарпатская область, венгрия