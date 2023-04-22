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На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу - РИА Новости, 22.04.2023
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14:19 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867077444.html
На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу
На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу - РИА Новости, 22.04.2023
На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу
Два украинца возрастом 20 и 21 год, пытались выехать за границу, притворившись несовершеннолетними подростками 13 и 15 лет, сообщили в Госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:19
2023-04-22T14:19
в мире
украина
закарпатская область
венгрия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два украинца возрастом 20 и 21 год, пытались выехать за границу, притворившись несовершеннолетними подростками 13 и 15 лет, сообщили в Госпогранслужбе Украины. "Чтобы пересечь границу, 20 и 21-летние мужчины выдавали себя за детей 13 и 15 лет", - говорится в материале на сайте погранслужбы. Отмечается, что парни пытались пересечь границу с Венгрией в Закарпатской области Украины, для чего заручились поддержкой 52-летнего местного жителя, имевшего при себе фальшивые документы, якобы предоставленные родителями "мальчишек", и соответствующие свидетельства о рождении. Госпогранслужба публикует фотографии парней. Сообщается, что им грозит административная ответственность, а их сообщникам - уголовная, как организаторам незаконного пересечения границы. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее парламент страны продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230421/rada-1866792779.html
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в мире, украина, закарпатская область, венгрия
В мире, Украина, Закарпатская область, Венгрия
На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу

Двое украинцев 21 и 20 лет притворились подростками, чтобы выехать за границу

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два украинца возрастом 20 и 21 год, пытались выехать за границу, притворившись несовершеннолетними подростками 13 и 15 лет, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Чтобы пересечь границу, 20 и 21-летние мужчины выдавали себя за детей 13 и 15 лет", - говорится в материале на сайте погранслужбы.
Отмечается, что парни пытались пересечь границу с Венгрией в Закарпатской области Украины, для чего заручились поддержкой 52-летнего местного жителя, имевшего при себе фальшивые документы, якобы предоставленные родителями "мальчишек", и соответствующие свидетельства о рождении.
Госпогранслужба публикует фотографии парней. Сообщается, что им грозит административная ответственность, а их сообщникам - уголовная, как организаторам незаконного пересечения границы.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее парламент страны продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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