https://ria.ru/20230422/ukraina-1867070267.html

В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ

В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ - РИА Новости, 22.04.2023

В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ

Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за дефицита зенитных ракет для систем ПВО, пишет газета Times. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T13:02

2023-04-22T13:02

2023-04-22T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны сша

владимир путин

артемовск

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за дефицита зенитных ракет для систем ПВО, пишет газета Times. Автор статьи со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона отмечает, что Украина из-за такого положения дел рискует потерять контроль над своим небом уже в следующем месяце. Кроме того, командиры ВСУ жалуются на нехватку людей из-за большого количества погибших в Артемовске, уточняется в публикации. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html

украина

россия

артемовск

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны сша, владимир путин, артемовск