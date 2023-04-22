В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ

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Times: Украина рискует потерять контроль над небом из-за нехватки зенитных ракет для ПВО
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за дефицита зенитных ракет для систем ПВО, пишет газета Times.
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"Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. Каждый день прибывает все больше и больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", — цитирует издание одного из украинских военнослужащих с позывным Голливуд.
Автор статьи со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона отмечает, что Украина из-за такого положения дел рискует потерять контроль над своим небом уже в следующем месяце.
Кроме того, командиры ВСУ жалуются на нехватку людей из-за большого количества погибших в Артемовске, уточняется в публикации.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
Кроме того, командиры ВСУ жалуются на нехватку людей из-за большого количества погибших в Артемовске, уточняется в публикации.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.