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В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ - РИА Новости, 22.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 22.04.2023 (обновлено: 14:48 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867070267.html
В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ
В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ - РИА Новости, 22.04.2023
В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ
Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за дефицита зенитных ракет для систем ПВО, пишет газета Times. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:02
2023-04-22T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны сша
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за дефицита зенитных ракет для систем ПВО, пишет газета Times. Автор статьи со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона отмечает, что Украина из-за такого положения дел рискует потерять контроль над своим небом уже в следующем месяце. Кроме того, командиры ВСУ жалуются на нехватку людей из-за большого количества погибших в Артемовске, уточняется в публикации. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230422/priyut-1866891225.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны сша, владимир путин, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны США, Владимир Путин, Артемовск
В Британии обнародовали скрытую правду о ВСУ

Times: Украина рискует потерять контроль над небом из-за нехватки зенитных ракет для ПВО

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за дефицита зенитных ракет для систем ПВО, пишет газета Times.
«

"Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. Каждый день прибывает все больше и больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", — цитирует издание одного из украинских военнослужащих с позывным Голливуд.

Автор статьи со ссылкой на утекшие в Сеть секретные материалы Пентагона отмечает, что Украина из-за такого положения дел рискует потерять контроль над своим небом уже в следующем месяце.

Кроме того, командиры ВСУ жалуются на нехватку людей из-за большого количества погибших в Артемовске, уточняется в публикации.

Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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