https://ria.ru/20230422/ukraina-1867067901.html
Глава Минобороны Италии неожиданно высказался об Украине
Глава Минобороны Италии неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 22.04.2023
Глава Минобороны Италии неожиданно высказался об Украине
Украинский конфликт можно урегулировать только путем прямых переговоров, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:36
2023-04-22T12:36
2023-04-22T14:38
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинский конфликт можно урегулировать только путем прямых переговоров, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa. "Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это не закончить войну, а прекратить столкновение и постараться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", — сказал он. Министр добавил, что Италия продолжает оказывать Украине посильную военную помощь и в то же время предпринимает попытки добиться мирного урегулирования. "Все прекрасно подливают бензин в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна этим заниматься, утратила такую функцию", — отметил Крозетто. Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867058272.html
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в мире, украина, гуидо крозетто, италия, россия
В мире, Украина, Гуидо Крозетто, Италия, Россия
Глава Минобороны Италии неожиданно высказался об Украине
Министр обороны Италии Крозетто: разрешить конфликт на Украине можно лишь переговорами
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Украинский конфликт можно урегулировать только путем прямых переговоров, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa
.
"Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это не закончить войну, а прекратить столкновение и постараться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", — сказал он.
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Министр добавил, что Италия продолжает оказывать Украине посильную военную помощь и в то же время предпринимает попытки добиться мирного урегулирования.
"Все прекрасно подливают бензин в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна этим заниматься, утратила такую функцию", — отметил Крозетто.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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