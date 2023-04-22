https://ria.ru/20230422/ukraina-1867067901.html

Глава Минобороны Италии неожиданно высказался об Украине

Глава Минобороны Италии неожиданно высказался об Украине - РИА Новости, 22.04.2023

Глава Минобороны Италии неожиданно высказался об Украине

Украинский конфликт можно урегулировать только путем прямых переговоров, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:36

2023-04-22T12:36

2023-04-22T14:38

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинский конфликт можно урегулировать только путем прямых переговоров, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете La Stampa. "Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это не закончить войну, а прекратить столкновение и постараться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", — сказал он. Министр добавил, что Италия продолжает оказывать Украине посильную военную помощь и в то же время предпринимает попытки добиться мирного урегулирования. "Все прекрасно подливают бензин в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна этим заниматься, утратила такую функцию", — отметил Крозетто. Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230422/zelenskiy-1867058272.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

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