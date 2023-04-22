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Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях - РИА Новости, 22.04.2023
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03:26 22.04.2023 (обновлено: 09:11 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/tufli-1867033996.html
Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях
Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях - РИА Новости, 22.04.2023
Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях
Канадские политики, надевшие розовые туфли, устроили не акцию в защиту женщин, а информационную шумиху, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T03:26
2023-04-22T09:11
в мире
канада
алексей пушков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Канадские политики, надевшие розовые туфли, устроили не акцию в защиту женщин, а информационную шумиху, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.К своему посту он прикрепил фотографию участвовавших в акции чиновников, которые улыбались и позировали на камеру.По его мнению, суть акции кроется далеко не в борьбе с насилием, канадские политики, вероятнее всего, лишь искали повод надеть розовые туфли, чтобы совершить таким образом "свой coming-out", прикрытый политическими мотивами.Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра опубликовал в Twitter видео с акции Hope in Heels, на котором политики устроили "дефиле" в розовых туфлях на каблуках. Это мероприятие, согласно официальным заявлениям, посвятили защите женщин от насилия.
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в мире, канада, алексей пушков
В мире, Канада, Алексей Пушков
Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях

Сенатор Пушков назвал акцию канадских политиков в розовых туфлях трансгендерным хайпом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Канадские политики, надевшие розовые туфли, устроили не акцию в защиту женщин, а информационную шумиху, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«

"Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими "защитниками", — заявил политик.

К своему посту он прикрепил фотографию участвовавших в акции чиновников, которые улыбались и позировали на камеру.
По его мнению, суть акции кроется далеко не в борьбе с насилием, канадские политики, вероятнее всего, лишь искали повод надеть розовые туфли, чтобы совершить таким образом "свой coming-out", прикрытый политическими мотивами.
Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра опубликовал в Twitter видео с акции Hope in Heels, на котором политики устроили "дефиле" в розовых туфлях на каблуках. Это мероприятие, согласно официальным заявлениям, посвятили защите женщин от насилия.
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