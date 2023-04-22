https://ria.ru/20230422/tufli-1867033996.html

Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях

Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях - РИА Новости, 22.04.2023

Пушков высмеял "дефиле" канадских политиков в розовых женских туфлях

Канадские политики, надевшие розовые туфли, устроили не акцию в защиту женщин, а информационную шумиху, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T03:26

2023-04-22T03:26

2023-04-22T09:11

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канада

алексей пушков

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Канадские политики, надевшие розовые туфли, устроили не акцию в защиту женщин, а информационную шумиху, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.К своему посту он прикрепил фотографию участвовавших в акции чиновников, которые улыбались и позировали на камеру.По его мнению, суть акции кроется далеко не в борьбе с насилием, канадские политики, вероятнее всего, лишь искали повод надеть розовые туфли, чтобы совершить таким образом "свой coming-out", прикрытый политическими мотивами.Ранее министр транспорта Канады Омар Альхабра опубликовал в Twitter видео с акции Hope in Heels, на котором политики устроили "дефиле" в розовых туфлях на каблуках. Это мероприятие, согласно официальным заявлениям, посвятили защите женщин от насилия.

https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html

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Максим Горбачев

в мире, канада, алексей пушков