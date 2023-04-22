https://ria.ru/20230422/tsennosti-1867038035.html

"Ты серьезно?" В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины

"Ты серьезно?" В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины - РИА Новости, 22.04.2023

"Ты серьезно?" В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины

Пользователи Twitter высмеяли слова Владимира Зеленского о том, что Украина и Канада разделяют общие ценности и защищают свободный мир. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:02

2023-04-22T06:02

2023-04-22T06:02

в мире

украина

владимир зеленский

канада

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова Владимира Зеленского о том, что Украина и Канада разделяют общие ценности и защищают свободный мир."Большинство из нас хотят вернуть свои деньги", — написал один из комментаторов."Свободный мир? Ты это серьезно?" — спросил другой."Общие ценности? Коррупция, которую мы не разделяем с Украиной", — поддержал третий."Что это за ценности?", — добавил еще один пользователь.Ранее Канада заявила о намерении закупить топливо для Украины на 26 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи.

https://ria.ru/20230421/ukraina-1867000678.html

https://ria.ru/20230422/tufli-1867033996.html

украина

канада

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Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, канада