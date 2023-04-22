https://ria.ru/20230422/tsennosti-1867038035.html
"Ты серьезно?" В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины
"Ты серьезно?" В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины - РИА Новости, 22.04.2023
"Ты серьезно?" В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины
Пользователи Twitter высмеяли слова Владимира Зеленского о том, что Украина и Канада разделяют общие ценности и защищают свободный мир. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:02
2023-04-22T06:02
2023-04-22T06:02
в мире
украина
владимир зеленский
канада
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова Владимира Зеленского о том, что Украина и Канада разделяют общие ценности и защищают свободный мир."Большинство из нас хотят вернуть свои деньги", — написал один из комментаторов."Свободный мир? Ты это серьезно?" — спросил другой."Общие ценности? Коррупция, которую мы не разделяем с Украиной", — поддержал третий."Что это за ценности?", — добавил еще один пользователь.Ранее Канада заявила о намерении закупить топливо для Украины на 26 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи.
https://ria.ru/20230421/ukraina-1867000678.html
https://ria.ru/20230422/tufli-1867033996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, канада
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Канада
"Ты серьезно?" В Сети высмеяли слова Зеленского о поддержке Украины
Пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского об общих ценностях Украины и Канады
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли слова Владимира Зеленского о том, что Украина и Канада разделяют общие ценности и защищают свободный мир.
"Большинство из нас хотят вернуть свои деньги", — написал один из комментаторов.
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"Свободный мир? Ты это серьезно?" — спросил другой.
"Общие ценности? Коррупция, которую мы не разделяем с Украиной", — поддержал третий.
"Что это за ценности?", — добавил еще один пользователь.
«
"Поблагодари правительство... канадский народ тебя ненавидит, голодранец", — подытожил комментатор.
Ранее Канада заявила о намерении закупить топливо для Украины на 26 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи.
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