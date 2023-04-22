https://ria.ru/20230422/tramp-1867035712.html

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах - РИА Новости, 22.04.2023

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T04:32

2023-04-22T04:32

2023-04-22T06:57

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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Я знаю обоих, я знаю Зеленского, я помню, что Зеленский был очень мил", — сказал Трамп, которому из-за телефонного разговора с украинским лидером палата представителей в свое время объявила импичмент. Он также повторил, что считает себя единственным кандидатом в президенты, который способен предотвратить Третью мировую войну и втягивание в нее США.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230421/tramp-1866776793.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин