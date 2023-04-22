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Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах - РИА Новости, 22.04.2023
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04:32 22.04.2023 (обновлено: 06:57 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/tramp-1867035712.html
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах - РИА Новости, 22.04.2023
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:32
2023-04-22T06:57
в мире
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сша
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дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Я знаю обоих, я знаю Зеленского, я помню, что Зеленский был очень мил", — сказал Трамп, которому из-за телефонного разговора с украинским лидером палата представителей в свое время объявила импичмент. Он также повторил, что считает себя единственным кандидатом в президенты, который способен предотвратить Третью мировую войну и втягивание в нее США.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах

Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине вскоре после избрания президентом

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.
«

"Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной", — заявил Трамп.

Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Я знаю обоих, я знаю Зеленского, я помню, что Зеленский был очень мил", — сказал Трамп, которому из-за телефонного разговора с украинским лидером палата представителей в свое время объявила импичмент.
Он также повторил, что считает себя единственным кандидатом в президенты, который способен предотвратить Третью мировую войну и втягивание в нее США.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия
Вчера, 02:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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