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Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах - РИА Новости, 22.04.2023
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:32
2023-04-22T04:32
2023-04-22T06:57
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Я знаю обоих, я знаю Зеленского, я помню, что Зеленский был очень мил", — сказал Трамп, которому из-за телефонного разговора с украинским лидером палата представителей в свое время объявила импичмент. Он также повторил, что считает себя единственным кандидатом в президенты, который способен предотвратить Третью мировую войну и втягивание в нее США.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине после победы на выборах
Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине вскоре после избрания президентом
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае своей победы на выборах 2024 года разрешить конфликт на Украине еще до того, как он въедет в Белый дом. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.
«
"Нам нужно будет привести в порядок наши города и сделать много всего, даже еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной", — заявил Трамп.
Ранее он уже обещал, что сможет остановить кровопролитие в течение 24 часов, созвонившись с Владимиром Путиным
и Владимиром Зеленским
.
"Я знаю обоих, я знаю Зеленского, я помню, что Зеленский был очень мил", — сказал Трамп, которому из-за телефонного разговора с украинским лидером палата представителей в свое время объявила импичмент.
Он также повторил, что считает себя единственным кандидатом в президенты, который способен предотвратить Третью мировую войну и втягивание в нее США.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия