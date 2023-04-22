https://ria.ru/20230422/tramp-1867035583.html

Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая

Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая - РИА Новости, 22.04.2023

Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T04:25

2023-04-22T04:25

2023-04-22T04:41

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. "Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле... Я добьюсь тотальной независимости от Китая", - сказал он, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде. Нынешняя администрация заверяет, что, несмотря на вводимые санкции, не стремится к размежеванию двух крупнейших в мире экономик и считает такой исход катастрофой для обеих стран.

https://ria.ru/20230412/tramp-1864647119.html

китай

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в мире, китай, сша, дональд трамп