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Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая - РИА Новости, 22.04.2023
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04:25 22.04.2023 (обновлено: 04:41 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/tramp-1867035583.html
Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая
Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая - РИА Новости, 22.04.2023
Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:25
2023-04-22T04:41
в мире
китай
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. "Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле... Я добьюсь тотальной независимости от Китая", - сказал он, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде. Нынешняя администрация заверяет, что, несмотря на вводимые санкции, не стремится к размежеванию двух крупнейших в мире экономик и считает такой исход катастрофой для обеих стран.
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в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что добъется экономической независимости от Китая

Трамп пообещал лишить Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.
"Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле... Я добьюсь тотальной независимости от Китая", - сказал он, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.
Нынешняя администрация заверяет, что, несмотря на вводимые санкции, не стремится к размежеванию двух крупнейших в мире экономик и считает такой исход катастрофой для обеих стран.
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В миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
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